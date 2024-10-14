Las bombas de Israel siguen cayendo sobre los refugios, hospitales e incluso niños que jugaban en las calles de Gaza, mientras dejan un rastro de devastación y pérdidas entre el pueblo palestino. Solo en la madrugada de este lunes varias personas quedaron envueltas por las llamas luego de que los ataques de Tel Aviv desataran un incendio en medio de carpas de desplazados.

Este bombardeo a tiendas de campaña con refugiados en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa se encuentra entre las agresiones más recientes que ha sufrido el enclave a manos israelíes. También se suman el ataque a la escuela Al-Mufti, en el campo de refugiados de Nuseirat, y el trágico ataque contra niños en el campo de refugiados de Al-Shati.

El ataque contra desplazados en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa

Al menos cuatro palestinos murieron y otros 40 resultaron heridos cuando Israel atacó tiendas de campaña donde se refugiaban desplazados en Gaza, según los medios de comunicación locales.

A raíz del bombardeo se propagó un incendio en las carpas del patio del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, situado en la ciudad de Deir Al-Balah, centro de Gaza, informó la agencia de noticias palestina WAFA.

Funcionarios del hospital le dijeron a WAFA que muchos civiles murieron y resultaron heridos en el ataque, señalando que el centro médico estaba lleno de heridos.

Según un comunicado de la oficina de prensa del gobierno en Gaza, se trata del séptimo ataque que el Ejército de Israel lanza contra las tiendas de desplazados en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa.

Anteriormente, aviones de combate de Tel Aviv bombardearon las tiendas de los civiles desplazados en el complejo de hospital el 10 de enero, el 13 de marzo, el 22 de julio, el 4 de agosto y el 27 de septiembre.

Las imágenes de personas atrapadas entre las llamas inundaron las redes sociales.

Al menos 22 muertos en una escuela del campo Nuseirat

La agencia de Defensa Civil de Gaza afirmó que al menos 22 palestinos, de los cuales más de la mitad eran mujeres y niños, murieron este domingo en un ataque aéreo israelí contra una escuela que albergaba a desplazados en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave.