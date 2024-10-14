Las bombas de Israel siguen cayendo sobre los refugios, hospitales e incluso niños que jugaban en las calles de Gaza, mientras dejan un rastro de devastación y pérdidas entre el pueblo palestino. Solo en la madrugada de este lunes varias personas quedaron envueltas por las llamas luego de que los ataques de Tel Aviv desataran un incendio en medio de carpas de desplazados.
Este bombardeo a tiendas de campaña con refugiados en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa se encuentra entre las agresiones más recientes que ha sufrido el enclave a manos israelíes. También se suman el ataque a la escuela Al-Mufti, en el campo de refugiados de Nuseirat, y el trágico ataque contra niños en el campo de refugiados de Al-Shati.
El ataque contra desplazados en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa
Al menos cuatro palestinos murieron y otros 40 resultaron heridos cuando Israel atacó tiendas de campaña donde se refugiaban desplazados en Gaza, según los medios de comunicación locales.
A raíz del bombardeo se propagó un incendio en las carpas del patio del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, situado en la ciudad de Deir Al-Balah, centro de Gaza, informó la agencia de noticias palestina WAFA.
Funcionarios del hospital le dijeron a WAFA que muchos civiles murieron y resultaron heridos en el ataque, señalando que el centro médico estaba lleno de heridos.
Según un comunicado de la oficina de prensa del gobierno en Gaza, se trata del séptimo ataque que el Ejército de Israel lanza contra las tiendas de desplazados en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa.
Anteriormente, aviones de combate de Tel Aviv bombardearon las tiendas de los civiles desplazados en el complejo de hospital el 10 de enero, el 13 de marzo, el 22 de julio, el 4 de agosto y el 27 de septiembre.
Las imágenes de personas atrapadas entre las llamas inundaron las redes sociales.
Al menos 22 muertos en una escuela del campo Nuseirat
La agencia de Defensa Civil de Gaza afirmó que al menos 22 palestinos, de los cuales más de la mitad eran mujeres y niños, murieron este domingo en un ataque aéreo israelí contra una escuela que albergaba a desplazados en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave.
“El ejército de ocupación israelí cometió una nueva masacre al bombardear la Escuela Mufti para personas desplazadas en el campo de refugiados de Nuseirat, causando 22 mártires, entre ellos 15 niños y una mujer, y 80 heridos”, dijo la oficina de medios de comunicación del gobierno en Gaza en un comunicado.
Añadió que el Ejército de Israel “era consciente de que la Escuela Mufti albergaba a miles de niños y mujeres desplazados, que habían sido arrancados de sus hogares y cuyos barrios habían sido bombardeados”.
Las fuerzas de Tel Aviv han acusado reiteradamente a Hamás de esconderse en edificios escolares para justificar sus bombardeos, pero el grupo de resistencia palestino ha negado estos señalamientos.
La mayor parte de los 2,4 millones de habitantes de Gaza ha sido desplazada, en su gran mayoría varias veces, desde que empezó la agresión de Israel contra Gaza el 7 de octubre de 2023, tras la incursión del grupo de resistencia palestino Hamás en territorio israelí.
“Crimen horrible” contra grupo de niños
Este domingo, Hamás calificó de “crimen horrible” el ataque del ejército israelí contra un grupo de niños que jugaba en el campo de refugiados de Al-Shati, en el oeste de la Ciudad de Gaza.
Al menos cinco niños palestinos murieron y otras 12 personas resultaron heridos en el bombardeo. “El ataque de la ocupación terrorista sionista contra un grupo de niños que jugaban en el campo de Al-Shati es un crimen horrible y una degradación moral que supera todos los límites y normas”, afirmó Hamás en un comunicado.
Israel “mata por el mero hecho de matar y por limpieza étnica”, añadió.
Hamás hizo un llamado para “presentar demandas ante todos los tribunales competentes, en específico la Corte Penal Internacional, para preparar el juicio a los dirigentes sionistas, criminales de guerra, por estos crímenes y atrocidades que no prescribirán, y la sangre de nuestros hijos seguirá siendo una maldición que les perseguirá por todas partes”.
La campaña de Israel contra Gaza, que ya pasó la sombría marca de un año, ha matado a más de 42.200 personas, en su mayoría mujeres y niños. Además, cerca de 98.400 han resultado heridas, según las autoridades de salud locales.