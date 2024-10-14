La COP16 está bajo la lupa en Colombia a pocos días de su inicio, luego de que el Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las FARC, advirtiera a las delegaciones que “no asistan” al evento que se realizará en la ciudad de Cali. El éxito de esta conferencia internacional sobre medio ambiente es clave para el presidente Gustavo Petro, quien se anotó un triunfo el año pasado al lograr que se celebrara en el país. En ese sentido, el mandatario ahora enfatiza que la seguridad del evento “está garantizada".

El EMC, que en principio había declarado una tregua durante el evento, aseguró ahora que la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad, que se celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre, “es un fiasco”. El mensaje del grupo disidente llega tras la operación militar “Perseo” en El Plateado, departamento del Cauca, que dejó casi una veintena de personas heridas este sábado, aunque las autoridades no confirmaron si eran pobladores, unidades de la fuerza pública o de las disidencias.

El Gobierno de Petro sostuvo que la acción militar buscaba retomar el control de la zona, considerada el nido del EMC. Más de 300 militares incursionaron en el área, donde opera este grupo. “Inicia la recuperación de El Plateado”, escribió Petro en su cuenta de X el sábado.

Y luego añadió: “A todos los campesinos del Cañón del Micay (donde se ubica el Plateado), se les entregarán, después de la acción militar, el poder en la región, semillas de producción lícita y atención social del Estado”, tras cinco años de que las disidencias la convirtieron en “una bolsa internacional de la cocaína”.

Ante el operativo y la postura del Gobierno de Petro, la disidencia reaccionó con una advertencia. "Ante la guerra con que se responde a nuestra muestra de voluntad de paz por la COP16, invitamos a los delegados de la comunidad nacional e internacional a abstenerse de asistir a este evento", escribió en X el EMC uno de los grupos que no se acogió al acuerdo de paz de las FARC de 2016.

Luego de estas declaraciones, Petro negó que el evento esté bajo amenaza, señalando en la misma red social que “está garantizada” la seguridad de la COP16, que contará con aproximadamente 12.000 representantes de unos 200 países.