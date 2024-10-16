La situación de los palestinos en Gaza empeora con cada hora que pasa. Israel mantiene un estricto bloqueo que ha provocado una crisis humanitaria devastadora, especialmente en el norte del enclave. La ONU describió este escenario como "el peor" desde que comenzó la ofensiva de Tel Aviv.

La intensificación de las restricciones israelíes ha obstaculizado el 85% de los movimientos de ayuda al norte de Gaza, comprometiendo “gravemente el acceso de la población a los medios de supervivencia", indicó el portavoz de la ONU Stéphane Dujarric.

Asimismo, añadió que solo uno de los 54 movimientos coordinados fue facilitado por las autoridades israelíes en el norte de Gaza; el resto fue denegado o cancelado alegando a problemas de seguridad o logísticos.

Por su parte, desde UNICEF advierten que “estamos frente a las peores restricciones nunca antes vistas en materia de ayuda humanitaria”.

Relacionado ¿Por qué Israel sigue atacando el campo de refugiados de Yabalia en Gaza?

"La cantidad de asistencia que se envió en agosto a Gaza fue la más baja en un mes” desde el 7 de octubre del año pasado, denunció James Elder, portavoz del Fondo de la ONU para la Infancia. También indicó que el norte de Gaza “no recibió nada de ayuda alimentaria durante todo el mes de octubre”.

Morir en las llamas: la desgarradora historia de Shaaban al Dalou

En la larga lista de las indiscriminadas masacres de Israel destaca la desgarradora historia de Shaaban Daolou, un joven palestino que fue quemado vivo junto con su madre y otras cuatro personas en un ataque a su tienda de campaña el lunes, en el patio del hospital Mártires de Al-Aqsa.

Las imágenes del momento en que el joven palestino muere envuelto en llamas frente a los gritos desesperados de su hermano, que no pudo hacer nada por salvarlo, se viralizaron y causaron conmoción en las redes sociales.

"A mi madre y a Shaaban los consumieron las llamas frente a mis ojos”, expresó su hermano menor entre lágrimas mientras contaba los detalles de la noche fatídica. “A la 1:30 de la madrugada, nuestra tienda fue atacada. Yo estaba en la tienda de al lado y no pude salvarlos. Los vi quemarse", relató con dolor.