El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, cuestionó la capacidad de la ONU para proteger a otros, considerando que no puede defender a su propio personal. Hizo estas declaraciones tras los recientes ataques israelíes contra los cascos azules en el Líbano.

"Hemos seguido con vergüenza cómo el Consejo de Seguridad de la ONU y las organizaciones internacionales se han mostrado completamente impotentes ante la desfachatez de Israel", dijo Erdogan el martes en la conferencia Diplomacia Global y Futuro de Palestina en Ankara.

"¿Hasta cuándo el Consejo de Seguridad de la ONU seguirá con los brazos cruzados viendo cómo nuestra región se convierte en un mar de sangre, con civiles en Gaza siendo quemados vivos?", preguntó.

Relacionado Israel irrumpe en sede de cascos azules en Líbano y desata repudio

"Hemos sido testigos de cómo las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación de todo el mundo juegan el papel de tres monos cuando se trata de los derechos de los niños inocentes asesinados en Gaza", añadió.