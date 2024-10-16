TÜRKİYE
Erdogan: ¿Cómo protegerá la ONU a otros si no puede defender a su personal?
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, criticó la incapacidad de la ONU para proteger a su personal tras los ataques israelíes a las fuerzas de paz en el Líbano.
"Podemos predecir a dónde conducirá este expansionismo si no se detiene a Israel", dijo Erdogan. / Foto: AA
16 de octubre de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, cuestionó la capacidad de la ONU para proteger a otros, considerando que no puede defender a su propio personal. Hizo estas declaraciones tras los recientes ataques israelíes contra los cascos azules en el Líbano.

"Hemos seguido con vergüenza cómo el Consejo de Seguridad de la ONU y las organizaciones internacionales se han mostrado completamente impotentes ante la desfachatez de Israel", dijo Erdogan el martes en la conferencia Diplomacia Global y Futuro de Palestina en Ankara.

"¿Hasta cuándo el Consejo de Seguridad de la ONU seguirá con los brazos cruzados viendo cómo nuestra región se convierte en un mar de sangre, con civiles en Gaza siendo quemados vivos?", preguntó.

"Hemos sido testigos de cómo las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación de todo el mundo juegan el papel de tres monos cuando se trata de los derechos de los niños inocentes asesinados en Gaza", añadió.

Erdogan también afirmó que los palestinos han estado soportando esta opresión durante décadas, y que Israel ha mantenido ininterrumpidamente sus políticas de ocupación, destrucción y asesinatos a lo largo de 76 años.

"Podemos predecir a dónde conducirá este expansionismo cada vez más agresivo y arrogante si no se detiene a Israel", alertó el mandatario.

Israel ha lanzado desde el 23 de septiembre ataques aéreos en todo el Líbano contra lo que afirma son objetivos de Hezbollah, matando al menos a 1.542 personas, hiriendo a más de 4.555 y desplazando a más de 1.34 millones de personas. También inició una invasión terrestre a principios de este mes.

El fuego cruzado entre Israel y Hezbollah comenzó tras el 7 de octubre, luego del inicio de la ofensiva en Tel Aviv contra Gaza, en la que Israel ha matado a más de 42.000 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños.

FUENTE:TRT Español
