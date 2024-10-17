Entre el horror, la desesperación y la muerte que Israel sigue extendiendo en Gaza con cada ataque, existe una “doctrina deliberada” que busca justificar sus atrocidades, denunció la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese. Se trata del “camuflaje humanitario” que, sostuvo la experta, Tel Aviv utiliza como argumento para “la comisión de crímenes”.
"El reciente ataque contra Gaza ha revelado que el 'camuflaje humanitario' –utilizando principalmente la jerga del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para justificar la comisión de crímenes– es una doctrina deliberada", señaló Albanese en la red social X este miércoles.
En esa línea, la relatora sostuvo que es "crucial" comprender y reconocer las tácticas de Israel desde el principio para prevenirlas y enfrentarlas. "Que esta sea la última serie de atrocidades –genocidio– justificadas bajo el pretexto de 'lucha contra el terrorismo', 'lucha contra la insurgencia' o 'autodefensa'", insistió.
“Si este horror no despierta nuestro sentido de humanidad, ¿qué lo hará?"
Los ataques del Ejército israelí mataron al menos a 55 palestinos en Gaza este martes, lo que eleva el número total de fallecidos a 42.344 desde el 7 de octubre de 2023, según el Ministerio de Salud del enclave.
Además, un bombardeo devastador contra el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en el centro del enclave, quemó vivos a varios pacientes que ahora enfrentan el sufrimiento de heridas muy delicadas.
Al hablar de la agonía de estas personas, Joyce Msuya, subsecretaria general interina para asuntos humanitarios, señaló en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que "no hay forma de conseguirles la atención urgente que necesitan para sobrevivir y tratar esas heridas. Si tal horror no despierta nuestro sentido de humanidad y nos impulsa a la acción, ¿qué lo hará?".
Msuya enfatizó en la necesidad de que se rindan cuentas por estos hechos y dijo: "Las atrocidades en Gaza deben terminar, pero esto no puede suceder con palabras; debe suceder con acción: acción urgente e inequívoca".
Al señalar que "el nivel de sufrimiento en Gaza desafía nuestra capacidad de expresarlo con palabras o incluso de comprenderlo", subrayó que "la realidad es brutal en Gaza, y empeora cada día” por los bombardeos incesantes de Israel y el bloqueo de suministros esenciales para la supervivencia.
"No entró ningún tipo de asistencia alimentaria en el norte de Gaza entre el 2 y el 15 de octubre, cuando se permitió el ingreso de un poco de ayuda, y todos los suministros esenciales para la supervivencia se están agotando", señaló.
Msuya destacó además los recientes esfuerzos humanitarios de un equipo liderado por la ONU que, después de que Israel lo bloqueara nueve veces, finalmente logró llegar a los hospitales en el norte del enclave. "Los conductores de las Naciones Unidas y de la Media Luna Roja Palestina fueron sometidos a un trato humillante... El personal médico mantuvo con vida a un niño bombeándole oxígeno manualmente durante más de siete horas hasta que logró pasar el puesto de control", dijo. Y añadió que "esto es sólo una muestra de la labor diaria de los trabajadores humanitarios en Gaza".
Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a Israel a garantizar las condiciones necesarias para terminar la misión de vacunar a los niños contra la polio en Gaza, después de haber logrado que más de 150.000 de ellos recibieran la segunda dosis requerida. "El número total de niños que recibieron una segunda dosis de la vacuna contra la polio en el centro de Gaza después de dos días de vacunación es de 156.943", dijo el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en X.
Hamás: Resolver la crisis de Gaza es clave para detener el conflicto regional
Cualquier solución al conflicto regional que se ha extendido al Líbano y que amenaza al resto de Medio Oriente depende de una solución a la crisis original en Gaza, indicó un alto funcionario de Hamás.
Ahora que la ofensiva contra Gaza pasó la sombría marca de su primer aniversario, los combates han estallado en el sur del Líbano, donde las tropas de Israel realizan operaciones y se enfrentan al grupo Hezbollah, que cuenta con el apoyo de Irán. Todo esto pone sobre la mesa la posibilidad de que un conflicto generalizado arrase la región.
Los esfuerzos diplomáticos para detener los enfrentamientos se han estancado y la atención se centra ahora en un esperado ataque israelí contra Irán después de que Teherán lanzara su segunda andanada de misiles contra Israel hace más de dos semanas.
"Son dos frentes tan complicados y están tan entremezclados que no es fácil alcanzar un alto el fuego permanente o una solución permanente a este conflicto sin resolver el original, que está en Gaza", dijo Basem Naim a la agencia de noticias Reuters este miércoles en Estambul.
En esa línea explicó que “si alcanzan un alto el fuego para Líbano, no habrá calma en la región (porque) no están hablando de resolver todas estas cuestiones relacionadas con Líbano o Palestina”.
Los esfuerzos mediados por Qatar y Egipto para acordar un cese del fuego en Gaza, así como el regreso de los rehenes israelíes, no han llegado a ninguna parte, a pesar de que hubo un avance significativo a principios de agosto. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, continuó con la ofensiva y pidió condiciones adicionales.
Naim dijo que los mediadores estaban "decepcionados" por la expansión del conflicto más allá de las fronteras de Gaza, pero volvió a culpar a Israel por el fracaso de las conversaciones. "No podemos simplemente empezar a negociar nuevas condiciones añadidas por Netanyahu", dijo.
El funcionario de Hamás indicó que la última ofensiva israelí en el norte de Gaza ha sido un "asedio muy estricto y sofocante" a diferencia de otras. "Es mucho más brutal y agresiva (que las operaciones anteriores). Está apuntando directamente a las casas y viviendas civiles", detalló.
Desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige el alto el fuego inmediato en Gaza, Israel continúa con su brutal ofensiva en el enclave desde una incursión del grupo de resistencia palestino Hamas hace un año.
Los incesantes bombardeos de Tel Aviv han desplazado a casi toda la población del territorio en medio de un bloqueo devastador que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas.
Israel también se enfrenta a un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en Gaza.