Los ataques de Israel no dan respiro en Gaza y los palestinos soportan diariamente horrores indescriptibles. El norte del enclave se encuentra bajo un asedio asfixiante: no entra ayuda humanitaria, las comunicaciones están interrumpidas y los bombardeos son constantes. Uno de ellos impactó este sábado contra edificios residenciales, matando al menos a 87 personas.
El ejército israelí cometió "una horrible masacre que hasta ahora ha cobrado la vida de 73 mártires y ha dejado decenas de heridos y desaparecidos, la mayoría de ellos niños y mujeres, tras bombardear áreas residenciales densamente pobladas desde el aire", dijo la oficina la Oficina de Medios de Gaza.
"El ejército de ocupación israelí continúa su clara campaña de limpieza étnica, exterminio y genocidio, esta vez en Beit Lahia, en el norte de Gaza", añadió el comunicado.
Luego, Mahmud Bassal, portavoz de la oficina, indicó que aún hay palestinos bajo los escombros.
La ofensiva sobre la zona ha continuado cobrándose la vida de palestinos este domingo. Al menos tres palestinos murieron y varios resultaron heridos en un ataque aéreo israelí a primera hora en el campo de refugiados de Jabalia, reportó la agencia Anadolu. Testigos presenciales dijeron que el ataque tuvo como objetivo una casa.
Ofensiva en norte de Gaza mata a 400 palestinos en 15 días
Los ataques de israelí han matado al menos a 400 palestinos en las últimas dos semanas tan solo en el norte de Gaza, según informó la Defensa Civil del enclave.
"Hemos encontrado más de 400 muertos en los diferentes sectores que han sido atacados de la gobernación de Gaza Norte, que incluye la ciudad de Jabaliya y su campo de refugiados y las ciudades de Beit Lahia y Beit Hanun, desde el inicio de la operación militar", señaló Mahmud Basal, portavoz de la entidad, en diálogo con la agencia de noticias AFP.
Israel ataca otra escuela de la UNRWA
Este sábado, un ataque aéreo israelí tuvo como objetivo una escuela dirigida por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en el oeste de Gaza, que albergaba a familias desplazadas.
Según los médicos palestinos, el ataque mató al menos a siete palestinos, incluidos niños y mujeres, y dejó múltiples heridos que fueron trasladados a hospitales cercanos. Miembros de la defensa civil llevaron a cabo operaciones de búsqueda y rescate, y lograron recoger partes de los cuerpos de los mártires en el lugar.
Ofensiva en el Líbano
Mientras continúa con su brutal ofensiva contra Gaza, que desde el 7 de octubre de 2024 ha matado a más de 42.519 palestinos y herido a 99.637, Israel intensifica sus bombardeos en el Líbano.
Este sábado, el Ministerio de Salud libanés informó que en las 24 horas previas al menos 36 personas murieron y otras 204 resultaron heridas a causa de los ataques de Tel Aviv.
Añadió que el número de muertos por la ofensiva de Israel en el Líbano desde el 8 de octubre de 2023 ha aumentado a 2.448.
Israel ha lanzado una enorme campaña aérea en el Líbano contra lo que afirma son objetivos de Hezbollah desde el 23 de septiembre, lo que ha desplazado a más de 1.340.000 personas.