ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
Acusan a Israel de usar fósforo en Líbano, mientras intensifica bombardeos
El Ejército de Israel atacó una ciudad en Líbano con municiones de fósforo prohibidas, según reportes. Horas después, este lunes, lanzó nueve bombardeos en una hora contra suburbios del sur de Beirut.
Acusan a Israel de usar fósforo en Líbano, mientras intensifica bombardeos
Humo y llamas se elevan tras un ataque israelí en Dahiyeh en Beirut. / Foto: AA / Others
21 de octubre de 2024

Sin tregua ni descanso, las bombas de Israel continúan sembrando devastación en el Líbano mientras las muertes ya se cuentan en miles. En una nueva andanada este lunes, los aviones de guerra de Tel Aviv lanzaron al menos nueve ataques en una hora contra suburbios en el sur de Beirut, la capital, luego de advertir que impactaría sucursales de la institución financiera Qard al Hassan, afiliada al grupo Hezbollah.

Los bombardeos se dirigieron contra edificios en Hayy al Sellum, Borj al Barajneh y Ghobeiry, en el suburbio sur de Beirut, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano. Horas antes, el Ejército de Israel había amenazado con atacar "importantes activos económicos" de Hezbollah en el Líbano. Qard al Hassan es una de las instituciones financieras clave del grupo libanés, establecida en la década de 1980 como una asociación benéfica.

En un comunicado, Qard al-Hassan calificó la decisión de atacarlo como una señal de la “quiebra” de Israel y aseguró a los clientes que había tomado “medidas” para garantizar que sus fondos estuvieran seguros. Un gran número de personas abandonó los alrededores de sus sucursales en Beirut.

La oleada de ataques de este lunes ocurre apenas un día después de que la agencia estatal libanesa reportara que Tel Aviv bombardeó la ciudad de Kafr Shuba, en el sur del Líbano, con municiones de fósforo prohibidas internacionalmente este domingo.

Relacionado¿Por qué a Israel no le interesa la paz en Oriente Medio?

El medio también dijo que las fuerzas israelíes bombardearon la cercana ciudad de Al-Qantara y algunos suburbios del sur, incluido Haret Hreik, un bastión de Hezbollah.

Por su parte, Hezbollah reportó que algunos de sus integrantes fueron atacados con cohetes que lanzaron tropas israelíes en el asentamiento de Misgav Am, en el norte de Israel, y el cuartel de Ma'ale Golani en los Altos del Golán ocupados de Siria.

Recomendados

Israel bombardea una ambulancia

Un ataque aéreo de Israel impactó una ambulancia en el sur del Líbano, dejando varias personas heridas. El bombardeo ocurrió en la ciudad de Khirbet Selm, al este de Tiro, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano.

Los equipos médicos y los trabajadores de socorro en el Líbano han sido blanco de la agresión israelí desde la escalada de ataques a finales de septiembre.

RelacionadoONU advierte “gran destrucción" de pueblos en el sur de Líbano tras ataques

Un comunicado del Ministerio de Salud del Líbano indicó que al menos 16 personas murieron y otras 59 resultaron heridas en ataques israelíes en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de heridos a 11.530.

Israel lanzó una enorme campaña aérea en el Líbano desde finales del mes pasado contra lo que afirma son objetivos de Hezbollah, pero que en realidad ha matado a más de 1.500 personas y desplazado a más de 1,34 millones.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar