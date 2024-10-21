Con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral, los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y de Ucrania, Andriy Sibiha, se reunieron este lunes en Ankara.

En una conferencia de prensa conjunta, Fidan destacó que, a pesar de los desafíos que plantea la guerra con Rusia, la relación bilateral sigue creciendo.

Asimismo, dijo que Türkiye respalda la integridad territorial de Ucrania, incluyendo Crimea. Señaló que la guerra con Rusia debe terminar a través de negociaciones y de acuerdo con el derecho internacional.

Fidan también se refirió a la muerte del cabecilla del grupo terrorista FETO, Fetullah Gulen, en Estados Unidos. Indicó que esta organización representa una amenaza para el país, por lo que la determinación del pueblo turco para combatir el terrorismo continuará.

Por su parte, el ministro Sybiha sostuvo que Ankara es un socio estratégico y que su país desea ampliar sus relaciones bilaterales.

Además, agradeció el apoyo de Türkiye a la integridad territorial de Ucrania y remarcó que sus esfuerzos son cruciales para poner fin a las hostilidades con Rusia.

Esta es la primera visita oficial de Sybiha a Türkiye. Ocurre luego del viaje de Fidan a Ucrania en agosto y de un encuentro entre los ministros que se llevó a cabo en octubre de 2024 durante la Cumbre de Ucrania y el Sureste de Europa en Dubrovnik.