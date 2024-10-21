TÜRKİYE
Türkiye recibe a ministro de Exteriores de Ucrania para diálogo estratégico
El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, se reunió con su homólogo ucraniano, Sibiha, para reforzar la cooperación y las relaciones bilaterales.
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió con su homólogo de Ucrania, Andrii Sybiha, en Ankara, el 21 de octubre de 2024. AA / AA
21 de octubre de 2024

Con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral, los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y de Ucrania, Andriy Sibiha, se reunieron este lunes en Ankara.

En una conferencia de prensa conjunta, Fidan destacó que, a pesar de los desafíos que plantea la guerra con Rusia, la relación bilateral sigue creciendo.

Asimismo, dijo que Türkiye respalda la integridad territorial de Ucrania, incluyendo Crimea. Señaló que la guerra con Rusia debe terminar a través de negociaciones y de acuerdo con el derecho internacional.

Fidan también se refirió a la muerte del cabecilla del grupo terrorista FETO, Fetullah Gulen, en Estados Unidos. Indicó que esta organización representa una amenaza para el país, por lo que la determinación del pueblo turco para combatir el terrorismo continuará.

Por su parte, el ministro Sybiha sostuvo que Ankara es un socio estratégico y que su país desea ampliar sus relaciones bilaterales.

Además, agradeció el apoyo de Türkiye a la integridad territorial de Ucrania y remarcó que sus esfuerzos son cruciales para poner fin a las hostilidades con Rusia.

Esta es la primera visita oficial de Sybiha a Türkiye. Ocurre luego del viaje de Fidan a Ucrania en agosto y de un encuentro entre los ministros que se llevó a cabo en octubre de 2024 durante la Cumbre de Ucrania y el Sureste de Europa en Dubrovnik.

Cooperación económica

Desde que Türkiye y Ucrania elevaron sus relaciones a una Asociación Estratégica en 2011, se ha logrado un progreso significativo en la cooperación en varios sectores, principalmente en defensa y energía.

Los lazos económicos entre Türkiye y Ucrania han aumentado de manera constante en los últimos años, incluso en medio del conflicto en curso. En 2023, el comercio bilateral alcanzó los 7.300 millones de dólares.

Por otro lado, Ankara ha desempeñado un papel clave facilitando los esfuerzos diplomáticos y humanitarios durante la guerra. En 2022, fue sede de las primeras reuniones entre representantes ucranianos y rusos.

Además, los esfuerzos de Türkiye en el Corredor de Granos del Mar Negro, que permitieron la exportación de 33 millones de toneladas de grano ucraniano, han sido fundamentales para mitigar la escasez alimentaria global.

Türkiye también ha estado involucrado en la organización de intercambios de prisioneros entre Ucrania y Rusia, lo que destaca su postura proactiva en los esfuerzos para alcanzar la paz regional.

Se espera que esta visita refuerce el compromiso de Türkiye tanto con las relaciones bilaterales como con la estabilidad regional.

FUENTE:TRT Español y agencias
