Casi 1.400 colonos ilegales israelíes ingresaron por la fuerza al complejo de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén Este ocupada, para celebrar la festividad judía de Sucot, lo que representa una nueva provocación en el territorio palestino.
Al menos 1.390 colonos entraron bajo la protección de la policía israelí, mientras a los musulmanes se les restringía la entrada al complejo. Los colonos ingresaron a través de la Puerta Mughrabi, en el muro occidental de la mezquita, según el Departamento de Dotaciones Islámicas de Jerusalén, administrado por Jordania.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, se unió al grupo para realizar rituales talmúdicos en el lugar, relataron testigos. Desde su oficina aseguraron que el funcionario no ingresó al sitio, aunque confirmaron que les dio la bienvenida a los colonos en la entrada del complejo.
Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes
La mezquita de Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, ya que creen que allí el profeta Muhammad ascendió al cielo. Está ubicada en el corazón de la Ciudad Vieja de Jerusalén.
Por su parte, los judíos llaman al área el "Monte del Templo". Es importante para ellos ya que creen que allí se encontraban dos templos judíos en la antigüedad.
Desde 2003, Israel permite que colonos ilegales entren en el recinto casi a diario, excepto los viernes y sábados.
Israel ocupó Jerusalén Este, donde se encuentra Al-Aqsa, durante la guerra árabe-israelí de 1967. Anexó toda la ciudad en 1980, aunque la medida nunca ha sido reconocida por la comunidad internacional.
Según un estatus quo decretado por la ONU, Jordania es el custodio oficial de este lugar de culto. Designa a miembros de una fundación que no depende del Gobierno de Israel –conocida como Waqf islámico– para supervisar el sitio. No obstante, las fuerzas israelíes mantienen el control del acceso al complejo.
Este acuerdo también determina que quienes no sean musulmanes tienen permitido visitar la Explanada de las Mezquitas en horarios concretos, pero no pueden rezar. Sin embargo, se informó que los colonos israelíes, acompañados por Ben-Gvir, realizaron ritos talmúdicos en el lugar este domingo.
No es la primera vez que los colonos irrumpen en la mezquita: hace dos meses, también ingresaron acompañados por el ministro de Seguridad Nacional israelí.
En ese entonces, la ONU señaló su firme postura contra cualquier acción que pueda alterar el actual estatus quo de este lugar sagrado. Líderes del mundo también calificaron esta acción de provocación innecesaria, entre ellos el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.
Israel cierra el acceso a importante mezquita en Hebrón
Mientras tanto, Israel cerró el domingo la mezquita Ibrahimi en Hebrón, en la Cisjordania ocupada, impidiendo el ingreso de los musulmanes, para que los colonos ilegales celebren el Sucot.
El lugar permanecerá cerrado hasta el martes, confirmó Ghassan Al-Rajabi, director general de Dotaciones Palestinas de la ciudad, en diálogo con la agencia de noticias Anadolu.
Asimismo, Al-Rajabi dijo que los israelíes ocupan permanentemente más de dos tercios del complejo de la mezquita para celebrar sus rituales religiosos.
“Este es un intento de imponer una nueva realidad que permite a los colonos estar presentes allí a largo plazo, mientras se despoja a los musulmanes de sus derechos religiosos”, añadió.
La mezquita Ibrahimi está ubicada en Hebrón, una antigua ciudad en el sur de la Cisjordania ocupada, que está bajo control israelí. Alrededor de 400 colonos ilegales viven allí, custodiados por unos 1.500 soldados israelíes.
Venerado tanto por musulmanes como por judíos, se cree que el complejo de la mezquita es el lugar donde fueron enterrados los profetas Abraham, Isaac y Jacob.
En 1994, un colono extremista judío, Baruch Goldstein, mató a 29 palestinos en el interior de la mezquita. Desde entonces, las autoridades dividieron el complejo, delimitando una parte para musulmanes y otra para judíos.