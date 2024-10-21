Casi 1.400 colonos ilegales israelíes ingresaron por la fuerza al complejo de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén Este ocupada, para celebrar la festividad judía de Sucot, lo que representa una nueva provocación en el territorio palestino.

Al menos 1.390 colonos entraron bajo la protección de la policía israelí, mientras a los musulmanes se les restringía la entrada al complejo. Los colonos ingresaron a través de la Puerta Mughrabi, en el muro occidental de la mezquita, según el Departamento de Dotaciones Islámicas de Jerusalén, administrado por Jordania.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, se unió al grupo para realizar rituales talmúdicos en el lugar, relataron testigos. Desde su oficina aseguraron que el funcionario no ingresó al sitio, aunque confirmaron que les dio la bienvenida a los colonos en la entrada del complejo.

Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes

La mezquita de Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, ya que creen que allí el profeta Muhammad ascendió al cielo. Está ubicada en el corazón de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Por su parte, los judíos llaman al área el "Monte del Templo". Es importante para ellos ya que creen que allí se encontraban dos templos judíos en la antigüedad.

Desde 2003, Israel permite que colonos ilegales entren en el recinto casi a diario, excepto los viernes y sábados.

Israel ocupó Jerusalén Este, donde se encuentra Al-Aqsa, durante la guerra árabe-israelí de 1967. Anexó toda la ciudad en 1980, aunque la medida nunca ha sido reconocida por la comunidad internacional.

Según un estatus quo decretado por la ONU, Jordania es el custodio oficial de este lugar de culto. Designa a miembros de una fundación que no depende del Gobierno de Israel –conocida como Waqf islámico– para supervisar el sitio. No obstante, las fuerzas israelíes mantienen el control del acceso al complejo.

Este acuerdo también determina que quienes no sean musulmanes tienen permitido visitar la Explanada de las Mezquitas en horarios concretos, pero no pueden rezar. Sin embargo, se informó que los colonos israelíes, acompañados por Ben-Gvir, realizaron ritos talmúdicos en el lugar este domingo.