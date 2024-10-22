ORIENTE MEDIO
¿Qué es el movimiento judío Nachala que quiere ocupar Gaza?
Un grupo judío de extrema derecha instaló tiendas de campaña en la frontera de Gaza con el objetivo de ocupar y reasentarse en el enclave palestino.
“El objetivo sionista siempre ha sido desplazar al pueblo palestino y reemplazarlo con colonos israelíes”, afirmó Zaid Amali, director de Activismo Internacional de la ONG palestina MIFTAH. Foto: AA. / AA
22 de octubre de 2024

Esta semana, el partido israelí Likud, del que hace parte el primer ministro Benjamin Netanyahu, envió invitaciones para un evento exclusivo llamado “Preparando el asentamiento en Gaza”.

El encuentro forma parte de una iniciativa que lanzó el Movimiento de Asentamientos de Nachala, que participa activamente en la construcción de asentamientos israelíes ilegales en la Cisjordania ocupada. Se llevará a cabo cerca de la frontera del asediado enclave palestino.

En un cartel que promociona el evento, también llamado “Conferencia para el Asentamiento en Gaza”, aparece escrito: “Gaza es nuestra. Por siempre”.

“El objetivo sionista siempre ha sido desplazar al pueblo palestino y reemplazarlo con colonos israelíes”, afirmó Zaid Amali, director de Activismo Internacional de la ONG palestina MIFTAH.

“Estos planes revelan el verdadero objetivo y las aspiraciones coloniales detrás del genocidio actual en Gaza, especialmente con la reciente campaña de exterminio en el norte del enclave, así como con la aceleración de la limpieza étnica de Cisjordania (ocupada) que se está realizando en paralelo”, dijo en una entrevista conTRT World.

Durante mucho tiempo, los palestinos han expresado su temor de que el objetivo de la ofensiva israelí se trate más de desplazarlos de sus hogares ancestrales que de luchar contra la resistencia de Hamás.

Además, el Gobierno de Netanyahu tiene una fuerte inlfuencia del movimiento de colonos israelíes, que literalmente tienen cargos en ministerios y oficinas clave de instituciones estatales.

Estos funcionarios han sido bastante explícitos y desvergonzados sobre sus políticas expansionistas en Palestina y en los países vecinos, subrayó Amali.

El Movimiento de Asentamientos de Nachala ha enviado tiendas de campaña al lado israelí de la frontera con Gaza bajo protección militar.

El observador permanente adjunto del Estado de Palestina ante la ONU en Nueva York, Majed Bamya, tuiteó sobre el evento y dijo: “Los proyectos coloniales de Israel en Gaza serán cada vez más evidentes. El genocidio y la limpieza étnica en Gaza, especialmente ahora en el norte, prepararán el terreno para la anexión y la colonización”.

Según el diario The Times of Israel, al menos 10 de los 32 miembros del partido Likud en el Parlamento confirmaron su asistencia al evento. También se les sumó un miembro del gabinete de Netanyahu: la ministra de Igualdad Social, May Golan.

También se espera que en el encuentro participen Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional del partido de extrema derecha Otzma Yehudit; Bezalel Smotric, ministro de Finanzas; Amichai Eliyahu, ministro de Patrimonio, y Yitzhak Wasserlauf, ministro de Desarrollo de la Periferia.

Los ministros de Seguridad y Finanzas ya habían asistido previamente y hablado en actos similares patrocinados por Nachala a principios de este año. Ambos hicieron llamados a la limpieza étnica de los palestinos de Gaza.

¿Qué es exactamente Nachala?

Según su sitio web, Nachala busca construir más asentamientos en la Cisjordania ocupada y promover la ideología sionista en las escuelas.

Pero ¿de qué trata realmente el movimiento?

Nachala es un grupo judío ultranacionalista cuyos miembros construyen asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada y cuyo objetivo es la anexión israelí de toda Palestina.

Además,el grupo está patrocinado por partidos políticos sionistas.

“¡Únete a nosotros para una gran feria en la ciudad de Sukot, cerca de Gaza! Nos reuniremos con numerosos miembros de la Knéset (el Parlamento israelí), ministros, familias de los asentamientos, familias de caídos, de combatientes secuestrados y más. Juntos, disfrutaremos de conversaciones y círculos de discusión bajo el lema 'Preparándose para el asentamiento en Gaza'”, publicó el grupo en un tuit lleno de emoticonos.

FUENTE:TRT World
