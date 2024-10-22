La red de la Organización Terrorista Fetullah Gülen (FETO), que orquestó el fallido intento de golpe de Estado de 2016, ha sido un tema espinoso para la política exterior de Türkiye.

El cabecilla de la organización terrorista, Fetullah Gülen, quien fundó su culto a principios de la década de 1970, murió el domingo en Estados Unidos, donde había estado en autoexilio durante años.

A pesar de las reiteradas peticiones de Ankara y de las pruebas que había compartido sobre las actividades ilegales de Gülen, Washington se negó a extraditarlo, lo que deterioró las relaciones entre los dos aliados de la OTAN. La organización terrorista FETO sigue representando una amenaza para la comunidad internacional desde los países donde opera, tanto en escuelas como en otras empresas.

El grupo terrorista de Gülen creó un vasto imperio de instituciones educativas, empresas privadas, bancos, medios de comunicación y asociaciones civiles en Türkiye y otros países.

Esta expansión era el centro de un plan de larga data para infiltrarse y debilitar el ejército, los servicios de inteligencia y el poder judicial de Türkiye.

Desde el fallido golpe de Estado de 2016, en el que murieron más de 250 personas y miles resultaron heridas, el Estado turco ha eliminado a los miembros de FETO de las instituciones gubernamentales. Ankara también ha advertido a sus aliados que tomen medidas similares.

El golpe de Estado fallido

En la noche del 15 de julio de 2016, los tanques cruzaron los puentes sobre el estrecho de Estambul y los aviones de combate dispararon contra civiles turcos mientras Türkiye atravesaba un dramático intento de golpe de Estado.

Investigaciones posteriores descubrieron que FETO estaba detrás del intento de golpe que tenía como objetivo derrocar al gobierno elegido democráticamente.

Los golpistas establecieron posiciones en puntos estratégicos de Estambul y Ankara, incluidos puentes, mientras aviones de combate pasaban a baja altura, rompiendo las barreras del sonido y provocando pánico.

A medida que avanzaba la noche, figuras clave, incluido el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, llamaron a los ciudadanos a resistir, lo que condujo a una acción civil generalizada contra el golpe.

El intento de golpe fue finalmente frustrado, pero no sin pérdidas y disturbios importantes. El resultado fueron 253 muertos civiles y más de 2.700 heridos.

Posteriormente, las autoridades estadounidenses hicieron oídos sordos a las peticiones de Türkiye de extraditar al cabecilla de la organización terrorista Gülen, quien falleció a los 82 años.

Durante años, la organización terrorista FETO ha utilizado a Estados Unidos como base de sus actividades desde donde opera cientos de escuelas concertadas y ONG.

Relacionado Muere el cabecilla del grupo terrorista FETO, Fetullah Gulen, en EE.UU.

La red mundial de la organización terrorista FETO

La organización terrorista FETO tiene una presencia considerable a nivel internacional, incluidas escuelas privadas (aproximadamente 150 escuelas charter en Estados Unidos) y hospitales, que sirven como fuente de ingresos para sus acciones criminales.

Las escuelas vinculadas a la organización en EE. UU. están siendo utilizadas tanto para recaudar fondos al desviar dólares de los contribuyentes estadounidenses, emplear a seguidores del cabecilla Fetullah Gulen y luego hacer que los profesores vinculen un porcentaje significativo de sus ingresos al grupo terrorista.

Las escuelas FETO en Estados Unidos han enfrentado desafíos legales por mala administración financiera, apropiación indebida de fondos públicos y por abuso del proceso de inmigración.

A lo largo de los años, la red terrorista ha estafado miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses.

El grupo también está presente en varios países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, y tiene una fuerte presencia en los Balcanes, Asia Central y varios países africanos.

Algunas de las actividades de la organización han dejado al descubierto sus intenciones criminales.

La organización terrorista FETO defrauda al ejército de EE.UU.

En una investigación de 2020, se reveló que un miembro de FETO en Estados Unidos estuvo involucrado en una conspiración multimillonaria para defraudar al Pentágono.