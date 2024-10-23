La cifra revela por sí sola la crisis humanitaria que Israel ha provocado en el Líbano: se necesitan 250 millones de dólares al mes para ayudar al más de un millón de desplazados por los bombardeos. Así lo reveló el ministro de Medio Ambiente libanés, Nasser Yassin, en conversación con la agencia Reuters este martes. Y lanzó la dura advertencia de que es muy probable que estas necesidades aumenten, pues al no detener sus ataques aéreos, Tel Aviv cada día desplazan a más y más personas.

Yassin detalló que la respuesta actual del Gobierno del Líbano, con la ayuda internacional y de iniciativas locales, sólo cubre el 20% de las necesidades de aproximadamente 1,3 millones de personas desarraigadas de sus hogares y refugiadas en edificios públicos o con familiares.

En esa línea, se espera que dichas necesidades aumenten, pues las oleadas diarias de bombardeos que lanza Israel siguen expulsando a cientos de sus hogares. Lo que deja a las autoridades libanesas luchando para encontrar maneras de alojarlas y darles cobijo, dijo Yassin. "Necesitamos 250 millones de dólares al mes" para cubrir los servicios básicos de alimentación, agua, salud y educación de los desplazados, puntualizó.

Desde escuelas hasta un antiguo matadero, un mercado de alimentos frescos y un complejo vacío: todos ellos se han convertido en refugios colectivos en los últimos días, según el ministro. "Estamos transformando cualquier cosa, cualquier edificio público" en albergues, afirmó. "Hay mucho por hacer".

Relacionado ¿Qué pasará con Medio Oriente si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca?

Reconstruir la infraestructura

Yassin –cuya labor principal como ministro de Medio Ambiente consistía en trabajar para prevenir los incendios forestales antes de que el conflicto con Israel se desatara– pasa ahora gran parte de su tiempo en la sede del gobierno con un equipo de manejo de crisis. En el grupo están otros ministros libaneses, además de representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Cruz Roja libanesa.

El equipo planea actualmente operaciones de socorro en un plazo de cuatro a seis meses, pero Yassin tiene la esperanza de que la ofensiva contra el Líbano termine antes.

"Necesitamos un alto el fuego hoy, y necesitamos que todos en la comunidad internacional, por una vez... sean lo suficientemente valientes para denunciar lo que está sucediendo", dijo a Reuters. Sus declaraciones ocurrieron antes de que participara en una conferencia en París para conseguir apoyo destinado a su país.

"Hay un estado miembro de la ONU que está librando una ofensiva contra una pequeña nación de la manera más agresiva que hemos visto nunca en la historia del Líbano. Este debería ser el mensaje", dijo sobre su intervención en la conferencia.

Yassin añadió que, según estimaba, el daño al Líbano ascendía a miles de millones de dólares. "En los últimos días volaron por los aires pueblos enteros de la frontera, pero también instituciones públicas... establecimientos de agua, estaciones de bombeo, hospitales, etc. Todo esto necesita ser reconstruido", alertó.

25.000 millones de dólares para reparaciones

Por otro lado, las autoridades del Líbano aún no han hecho una estimación exacta sobre la escala de la destrucción en el Líbano ni de cuánto dinero se necesitará para reconstruirlo.

Nasser Saidi, exministro de Economía, explicó a Reuters la semana pasada que los bombardeos de Israel han causado daños cuya reparación costará 25.000 millones de dólares.

La representante regional del PNUD, Blerta Aliko, dijo este martes que los daños serían de gran alcance e incluirían "una pérdida drástica de capital", incluida la capacidad del Líbano para alimentarse a largo plazo.

"No estoy hablando desde la perspectiva de lo que se requiere en un plazo inmediato, en el próximo mes. Estoy hablando del impacto que esto tiene en la temporada de cosecha... el impacto en el sur, el impacto en el este, que son muy, muy, importantes para el país", dijo.

Las víctimas se siguen contando por decenas