La cifra revela por sí sola la crisis humanitaria que Israel ha provocado en el Líbano: se necesitan 250 millones de dólares al mes para ayudar al más de un millón de desplazados por los bombardeos. Así lo reveló el ministro de Medio Ambiente libanés, Nasser Yassin, en conversación con la agencia Reuters este martes. Y lanzó la dura advertencia de que es muy probable que estas necesidades aumenten, pues al no detener sus ataques aéreos, Tel Aviv cada día desplazan a más y más personas.
Yassin detalló que la respuesta actual del Gobierno del Líbano, con la ayuda internacional y de iniciativas locales, sólo cubre el 20% de las necesidades de aproximadamente 1,3 millones de personas desarraigadas de sus hogares y refugiadas en edificios públicos o con familiares.
En esa línea, se espera que dichas necesidades aumenten, pues las oleadas diarias de bombardeos que lanza Israel siguen expulsando a cientos de sus hogares. Lo que deja a las autoridades libanesas luchando para encontrar maneras de alojarlas y darles cobijo, dijo Yassin. "Necesitamos 250 millones de dólares al mes" para cubrir los servicios básicos de alimentación, agua, salud y educación de los desplazados, puntualizó.
Desde escuelas hasta un antiguo matadero, un mercado de alimentos frescos y un complejo vacío: todos ellos se han convertido en refugios colectivos en los últimos días, según el ministro. "Estamos transformando cualquier cosa, cualquier edificio público" en albergues, afirmó. "Hay mucho por hacer".
Reconstruir la infraestructura
Yassin –cuya labor principal como ministro de Medio Ambiente consistía en trabajar para prevenir los incendios forestales antes de que el conflicto con Israel se desatara– pasa ahora gran parte de su tiempo en la sede del gobierno con un equipo de manejo de crisis. En el grupo están otros ministros libaneses, además de representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Cruz Roja libanesa.
El equipo planea actualmente operaciones de socorro en un plazo de cuatro a seis meses, pero Yassin tiene la esperanza de que la ofensiva contra el Líbano termine antes.
"Necesitamos un alto el fuego hoy, y necesitamos que todos en la comunidad internacional, por una vez... sean lo suficientemente valientes para denunciar lo que está sucediendo", dijo a Reuters. Sus declaraciones ocurrieron antes de que participara en una conferencia en París para conseguir apoyo destinado a su país.
"Hay un estado miembro de la ONU que está librando una ofensiva contra una pequeña nación de la manera más agresiva que hemos visto nunca en la historia del Líbano. Este debería ser el mensaje", dijo sobre su intervención en la conferencia.
Yassin añadió que, según estimaba, el daño al Líbano ascendía a miles de millones de dólares. "En los últimos días volaron por los aires pueblos enteros de la frontera, pero también instituciones públicas... establecimientos de agua, estaciones de bombeo, hospitales, etc. Todo esto necesita ser reconstruido", alertó.
25.000 millones de dólares para reparaciones
Por otro lado, las autoridades del Líbano aún no han hecho una estimación exacta sobre la escala de la destrucción en el Líbano ni de cuánto dinero se necesitará para reconstruirlo.
Nasser Saidi, exministro de Economía, explicó a Reuters la semana pasada que los bombardeos de Israel han causado daños cuya reparación costará 25.000 millones de dólares.
La representante regional del PNUD, Blerta Aliko, dijo este martes que los daños serían de gran alcance e incluirían "una pérdida drástica de capital", incluida la capacidad del Líbano para alimentarse a largo plazo.
"No estoy hablando desde la perspectiva de lo que se requiere en un plazo inmediato, en el próximo mes. Estoy hablando del impacto que esto tiene en la temporada de cosecha... el impacto en el sur, el impacto en el este, que son muy, muy, importantes para el país", dijo.
Las víctimas se siguen contando por decenas
Los incesantes bombardeos de Israel en Líbano no solo desplazan a cientos cada día, sino que las víctimas se siguen contando en decenas por cada bombardeo. Los que Tel Aviv lanzó a última hora de este martes en el sur y el este del país mataron al menos a 19 personas e hirieron a otras 35.
Los ataques tuvieron como objetivo los distritos de Nabatiyeh y Bint Jbeil en la Gobernación de Nabatiyeh, así como la ciudad de Sidón en la Gobernación Sur y los distritos de Baalbek y Hermel en la Gobernación de Baalbek-Hermel.
En Nabatiyeh, los aviones de combate israelíes atacaron el barrio de Kassar Zaatar, matando a cinco personas e hiriendo a otras 21, según un comunicado del Ministerio de Salud Pública del Líbano.
En Bint Jbeil, los aviones israelíes atacaron la aldea de Haris, matando a dos personas, informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa. En Sidón, un ataque aéreo en la ciudad de Tefahta causó seis muertos.
Mientras tanto, en Baalbek los ataques cobraron la vida de una persona e hirieron a otras cuatro en un ataque a una casa en la ciudad de Nabi Sheet, según la misma agencia de noticias, que no especificó la gravedad de las lesiones.
En Baalbek-Hermel, un ataque aéreo israelí mató a cinco personas e hirió a otras 10 en la zona de al-Maali, dijo el Ministerio de Salud libanés, que tampoco proporcionó detalles sobre la gravedad de las lesiones.
En un bombardeo diferente, el Ejército de Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos en tres áreas en los suburbios del sur de Beirut, la capital del Líbano. Según Anadolu, los ataques alcanzaron los barrios de Laylaki, Borj El Brajneh y Haret Hreik. No se proporcionaron informes inmediatos de víctimas o daños.
Horas antes, el Ejército israelí emitió advertencias a los residentes de cuatro edificios en estas áreas, ordenándoles que evacuaran antes de los ataques. Los suburbios del sur de Beirut, densamente poblados se consideran un bastión del grupo libanés Hezbollah.
Hezbollah descarta conversaciones de paz bajo el fuego de Israel
Hezbollah dijo este martes que no habrá negociaciones mientras continúe la ofensiva de Israel en Líbano y se atribuyó la responsabilidad exclusiva de un ataque contra la casa de recreo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Cesarea.
El grupo "asume la plena y exclusiva responsabilidad" por el ataque a la casa de Netanyahu, dijo Mohammad Afif, jefe de la oficina de medios de Hezbollah, en una conferencia de prensa en los suburbios del sur de Beirut el martes.
"Si nuestras manos no te alcanzaron la vez pasada, entonces los días, las noches y el campo de batalla aún están entre nosotros", dijo.
Israel había informado que un dron se lanzó contra la residencia de Netanyahu este sábado. El primer ministro no estaba allí en ese momento, pero el incidente se describió como un intento de asesinato por parte de "Hezbollah, un agente de Irán" y lo calificó de "grave error".
Hezbollah también reconoció por primera vez que Israel había capturado a algunos de sus miembros desde que lanzó la ofensiva terrestre en el sur del Líbano, y dijo que Tel Aviv era responsable de su bienestar.
Israel lanzó una ofensiva contra el Líbano el mes pasado supuestamente para atacar objetivos de Hezbollah, pero en realidad ha matado a cientos de civiles. Al menos 2.546 personas han perdido la vida en medio de los bombardeos y más de 11.860 han resultado heridas desde octubre del año pasado, cuando empezaron los enfrentamientos entre Tel Aviv y Hezbollah por la ofensiva en Gaza.