Reconstruir Gaza podría tomar 350 años por la destrucción de Israel: ONU
Gaza está en ruinas debido a los ataques israelíes, que han matado casi a 43.000 palestinos. Si su ofensiva llegara a terminar pero el enclave siguiera bajo asedio, su reconstrucción tardaría siglos.
Una vista de los daños en el barrio de Shujaiya, en la Ciudad de Gaza, el 7 de octubre de 2024. En sus ataques a Gaza, Israel atacó y demolió deliberadamente casas, escuelas, hospitales, mezquitas, iglesias y numerosos edificios en los que se refugiaban los civiles. / Foto: AA.
23 de octubre de 2024

La ofensiva de Israel contra Gaza, una de las campañas militares más destructivas desde la Segunda Guerra Mundial, ha devastado el enclave. Los palestinos que sobreviven lo hacen entre escombros y cadáveres en descomposición. El tiempo que tomaría revertir esta situación no puede medirse en años ni en décadas: si los ataques cesaran pero Gaza permaneciera bajo asedio, se necesitarían 350 años para reconstruirlo, según un informe de la ONU.

El documento, publicado este lunes por la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de la ONU, advierte que, incluso si la ofensiva terminara mañana mismo y el enclave regresara a su situación previa al 7 de octubre de 2023, podrían pasar siglos antes de que su frágil economía se recupere.

"Una vez que se logre un alto el fuego, volver al status quo previo a octubre de 2023 no pondría a Gaza en el camino necesario para la recuperación y el desarrollo sostenible", dice el informe.

"Si la tendencia de crecimiento entre 2007 y 2022 regresa, con una tasa promedio de 0,4%, a Gaza le tomaría 350 años solo restaurar los niveles del PIB de 2022", añade. De cumplirse estas proyecciones, sería como si Inglaterra y los Países Bajos recién ahora estuvieran saliendo de las guerras que libraron a finales del siglo XVII.

UNRWA pide una “tregua inmediata” en norte de Gaza

Mientras tanto, la situación en el norte de Gaza se ha tornado insostenible debido a los continuos ataques israelíes, el bloqueo de ayuda humanitaria y la imposibilidad de encontrar refugio. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) ha pedido una tregua temporal para permitir que los palestinos abandonen las áreas del norte de Gaza.

Philippe Lazzarini, jefe de la agencia de ayuda UNRWA, dijo el martes que la situación humanitaria ha llegado a un punto crítico, con cuerpos abandonados al borde de los caminos o enterrados bajo escombros.

"En el norte de Gaza, la gente solo está esperando morir", señaló en un comunicado en X. "Se sienten abandonados, sin esperanza y solos".

"Hago un llamado a una tregua inmediata, incluso si es solo por unas horas, para permitir un paso humanitario seguro para las familias que desean salir del área y llegar a lugares más seguros", agregó.

Blinken: Es "imperativo" restaurar ayuda humanitaria en Gaza

El llamado de UNRWA ocurre mientras el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, llegó a Israel para intentar reactivar las conversaciones sobre un alto el fuego, tras la muerte la semana pasada de Yahya Sinwar, líder del grupo palestino Hamás.

Blinken le dijo al presidente de Israel, Isaac Herzog, que es "imperativo" volver permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.

"El secretario destacó la necesidad urgente de restablecer la ayuda humanitaria continua a Gaza y reiteró la importancia de poner fin a la guerra de una manera que asegure la liberación de los rehenes y genere las condiciones para una mayor estabilidad regional", indicó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.

El diplomático también reiteró a Herzog el "compromiso inquebrantable" de EE.UU. con la seguridad de Israel, añadió Miller.

Blinken también se reunió en Tel Aviv con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Enfatizó la necesidad de que se tomen medidas adicionales para aumentar y mantener el flujo de ayuda humanitaria y asegurar que la asistencia llegue a los civiles en toda la región.

Bombardeos incesantes y casi 43.000 muertos

Los ataques de Israel han matado en el último año a casi 43.000 palestinos, según las últimas cifras del Ministerio de Salud de Gaza, y la mayoría de los 2,3 millones de habitantes está desplazada.

Entre el martes y el miércoles, varios ataques impactaron el enclave. Fuentes médicas informaron a la Agencia Anadolu que ocurrieron en Yabalia, Deir Al-Balah, Beit Lahia y en la Ciudad de Gaza.

Este miércoles por la mañana, un ataque aéreo contra una casa en Yabalia, en el norte de Gaza mató a cuatro palestinos e hirió a varios más, reportó la agencia de noticias.

Poco antes, dos miembros del personal de la UNRWA también murieron en un ataque aéreo israelí contra su vehículo en la ciudad de Deir Al-Balah, en el centro de Gaza.

Asimismo, la Defensa Civil del enclave informó que recuperó dos cuerpos entre los escombros tras un ataque israelí contra una casa en Beit Lahia. Horas antes, siete palestinos murieron en un bombardeo que tuvo como objetivo una escuela que albergaba a residentes desplazados en la misma zona.

También tres palestinos murieron y varios más resultaron heridos el martes por la noche en un ataque con drones contra un grupo de personas en el oeste de la Ciudad de Gaza. Además, ese día un ataque israelí mató a cinco palestinos en el barrio de Zeitoun, en el sureste de la misma ciudad.

FUENTE:TRT Español y agencias
Por Baba Umar