La ofensiva de Israel contra Gaza, una de las campañas militares más destructivas desde la Segunda Guerra Mundial, ha devastado el enclave. Los palestinos que sobreviven lo hacen entre escombros y cadáveres en descomposición. El tiempo que tomaría revertir esta situación no puede medirse en años ni en décadas: si los ataques cesaran pero Gaza permaneciera bajo asedio, se necesitarían 350 años para reconstruirlo, según un informe de la ONU.

El documento, publicado este lunes por la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de la ONU, advierte que, incluso si la ofensiva terminara mañana mismo y el enclave regresara a su situación previa al 7 de octubre de 2023, podrían pasar siglos antes de que su frágil economía se recupere.

"Una vez que se logre un alto el fuego, volver al status quo previo a octubre de 2023 no pondría a Gaza en el camino necesario para la recuperación y el desarrollo sostenible", dice el informe.

"Si la tendencia de crecimiento entre 2007 y 2022 regresa, con una tasa promedio de 0,4%, a Gaza le tomaría 350 años solo restaurar los niveles del PIB de 2022", añade. De cumplirse estas proyecciones, sería como si Inglaterra y los Países Bajos recién ahora estuvieran saliendo de las guerras que libraron a finales del siglo XVII.

UNRWA pide una “tregua inmediata” en norte de Gaza

Mientras tanto, la situación en el norte de Gaza se ha tornado insostenible debido a los continuos ataques israelíes, el bloqueo de ayuda humanitaria y la imposibilidad de encontrar refugio. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) ha pedido una tregua temporal para permitir que los palestinos abandonen las áreas del norte de Gaza.

Philippe Lazzarini, jefe de la agencia de ayuda UNRWA, dijo el martes que la situación humanitaria ha llegado a un punto crítico, con cuerpos abandonados al borde de los caminos o enterrados bajo escombros.

"En el norte de Gaza, la gente solo está esperando morir", señaló en un comunicado en X. "Se sienten abandonados, sin esperanza y solos".

"Hago un llamado a una tregua inmediata, incluso si es solo por unas horas, para permitir un paso humanitario seguro para las familias que desean salir del área y llegar a lugares más seguros", agregó.

Blinken: Es "imperativo" restaurar ayuda humanitaria en Gaza

El llamado de UNRWA ocurre mientras el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, llegó a Israel para intentar reactivar las conversaciones sobre un alto el fuego, tras la muerte la semana pasada de Yahya Sinwar, líder del grupo palestino Hamás.