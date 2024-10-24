El mismo día en que cientos de personas asistían al funeral del sacerdote indígena Marcelo Pérez, asesinado este domingo en Chiapas, en el sur de México, las autoridades informaron sobre la detención del presunto autor material del crimen.

"Mi reconocimiento a las autoridades de Procuración de Justicia, quienes me han informado que ha sido detenido el autor material de la muerte del padre Marcelo", señaló el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, en la red social X, antes Twitter.

Pérez, de 51 años y quien contaba con medidas de protección cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue asesinado a tiros luego de oficiar una misa en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en un hecho que desató múltiples condenas y conmoción en México. El sacerdote, originario de la etnia maya tzotzil, era conocido por su labor en derechos humanos y había recibido amenazas de muerte previamente.

Su asesinato impactó a cientos de personas en el estado de Chiapas, a la vez que generó el rechazo de la Iglesia católica, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y varias organizaciones, que exigieron una investigación de los hechos.

A su vez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía General de la República se encargará de las investigaciones relacionadas con el asesinato.

¿Quién era Marcelo Pérez?

Conocido como el "padre Marcelo", este sacerdote fue más que un simple párroco: se erigió como un referente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, la lucha contra el crimen organizado y el activismo por la paz.

Nacido en el municipio de San Andrés Larrainzar, Chiapas, Pérez dedicó más de dos décadas de su vida pastoral al servicio de las comunidades indígenas más vulnerables, convirtiéndose en un defensor de sus derechos.

Su labor en una región montañosa de Chiapas, marcada por la delincuencia y disputas territoriales, le valió el respeto de muchos como mediador en conflictos locales.

A lo largo de los años, Pérez lideró numerosas marchas en contra de la violencia, lo que le significó múltiples amenazas de muerte. A pesar de contar con medidas de protección de la CIDH fue objeto de amenazas debido a sus denuncias sobre el narcotráfico.

Su asesinato ha sido calificado por muchos como una tragedia anunciada, pues defensores de derechos humanos señalaron que no recibió la protección gubernamental necesaria.

"Durante años insistimos en que el gobierno mexicano debía atender las amenazas y agresiones en su contra, pero nunca se implementaron medidas para garantizar su vida, seguridad y bienestar", expresó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.