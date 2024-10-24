La tarde del 5 de octubre mi primo me llamó por teléfono y, con mucha urgencia, me dijo: “Los colonos se están robando tus burros. Ven aquí, rápido”.

Mi padre es un agricultor que tiene varias hectáreas de tierra en las colinas del sur de Hebrón, en Cisjordania ocupada por Israel. Los colonos judíos instalaron un puesto de avanzada ilegal a unos 300 metros de nuestro barrio y permanecen allí, completamente armados y amenazantes. A menudo irrumpen en nuestro pueblo. A veces queman nuestros árboles, a veces destrozan nuestros coches y, los días que no están de humor para atacarnos, nos roban el ganado.

Cuando salí corriendo de mi casa tras la llamada telefónica, descubrí que los cuatro burros que teníamos habían desaparecido. No estaban en los árboles a los que estaban atados.

Mi primo señaló a tres hombres, uno de ellos con kipá, que caminaban a lo lejos por un camino polvoriento que atraviesa una vasta extensión de colinas bajas, donde los agricultores palestinos cultivaban cebada, trigo, higos, almendras, aceitunas y verduras. Nuestros burros, arrastrados por cuerdas, caminaban fatigosamente detrás de ellos. Aquella imagen me partió el corazón.

Saqué mi teléfono y corrí hacia un montículo. Sin aliento, comencé a grabar el robo a plena luz del día. Eso era todo lo que podía hacer. Enfrentarse a un colono puede significar invitar a la violencia contra uno mismo. En marzo de 2018, una pandilla de colonos en una camioneta me atropelló y me partió la pierna izquierda en dos. Después de dos cirugías y más de un año de fisioterapia finalmente pude mantenerme en pie.

Mi padre presentó una denuncia contra el conductor ante la Policía, pero sus esfuerzos fueron en vano. Los policías israelíes dejaron libre al conductor. Un año después, otro colono disparó e hirió a mi primo. Denunciamos el crimen nuevamente, pero el atacante no fue arrestado. En cambio, a mi primo lo citaron en la comisaría durante varios meses y se le pidió que pagara una “multa” por provocar al colono a disparar en “defensa propia”.

Entre nosotros, los palestinos, se sabe que involucrar a la policía no tiene sentido en la Cisjordania ocupada. A menos de que seas parte de una banda de colonos judíos que busca atacar a palestinos y sepas que la policía no solo te protegerá, sino que posiblemente también reprenderá a tus víctimas.

Aún así, mi padre acudió a la comisaría el día en que robaron a los burros. Pese a que estaba decidido a denunciar el robo, también se odiaba a sí mismo por haber ido allí, sabiendo que sería una experiencia humillante. Lo hicieron esperar fuera durante varias horas, lo que es habitual para los palestinos. Cuando por fin le dieron a mi padre la oportunidad de explicar lo ocurrido, el agente de policía lo escuchó durante unos segundos y luego le dijo secamente: “Vuelve a tu pueblo”.

Más tarde, las fuerzas israelíes pasaron por nuestras tierras de cultivo. Señalé en la dirección de un sendero de árboles densos, junto al puesto de avanzada de los colonos ilegales donde habían dejado a nuestros burros después de que nos los robaran y les expliqué lo que había sucedido. Los soldados me gritaron las mismas palabras: “Vuelve a tu pueblo”.

La historia se repite

Hace un año, teníamos seis burros. En septiembre de 2023, colonos israelíes robaron uno de nuestra granja. Pocos días después volvieron y se llevaron dos burros más. De los tres burros que nos robaron, dos lograron liberarse y regresar a casa, por lo que al final nos quedamos con cuatro burros.