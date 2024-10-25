Desde que Israel empezó sus ataques en Líbano ha declarado que apunta contra “objetivos del grupo Hezbollah". Sin embargo, los bombardeos han matado a cientos de civiles. Ahora, una de sus bombas impactó un edificio en una zona reservada para la prensa al sur de Beirut, donde se alojaban 18 periodistas, matando a tres de ellos. El Gobierno libanés calificó el ataque como un "crimen de guerra".

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que aviones de guerra lanzaron el ataque durante la madrugada, en la ciudad de Hasbaya, 50 kilómetros al sur de la capital.

"Se trata de un asesinato [...] pues allí había 18 periodistas que representaban a siete instituciones de medios. Es un crimen de guerra", dijo el ministro libanés de Información, Ziad Makari. También agregó que el bombardeo se lanzó contra una zona que no había sido atacada hasta ahora.

"El enemigo israelí esperó la pausa nocturna de los periodistas para sorprenderlos mientras dormían", añadió en un mensaje en la red social X.

La cadena Al Manar declaró que uno de sus periodistas, Wissam Qassem, murió en el ataque. Por su parte, el canal Al Mayadeen anunció que su camarógrafo Ghassan Najjar y su ingeniero de radiodifusión Mohammad Reda habían muerto en el bombardeo aéreo israelí, que impactó una "residencia de periodistas en Hasbaya".

Según la periodista de Sky News Arabia Darine Heloué, el ataque aéreo apuntó contra un complejo de residencias, a pesar de que "estaba claramente indicado que esta zona está reservada a la prensa".

Otro ataque contra la prensa ocurrió este miércoles, según reportó el canal Al Mayadeen. Informó que un bombardeo afectó una oficina suya de Beirut, la cual tuvo que ser evacuada.

Bombardeos letales en todo el Líbano

Horas antes, la noche de este jueves, aviones de combate israelíes bombardearon el sur de Beirut tras horas de relativa calma.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que dos ataques aéreos impactaron edificios en el área de Chouaifet Al Aamroussieh.