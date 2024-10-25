Desde que Israel empezó sus ataques en Líbano ha declarado que apunta contra “objetivos del grupo Hezbollah". Sin embargo, los bombardeos han matado a cientos de civiles. Ahora, una de sus bombas impactó un edificio en una zona reservada para la prensa al sur de Beirut, donde se alojaban 18 periodistas, matando a tres de ellos. El Gobierno libanés calificó el ataque como un "crimen de guerra".
La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que aviones de guerra lanzaron el ataque durante la madrugada, en la ciudad de Hasbaya, 50 kilómetros al sur de la capital.
"Se trata de un asesinato [...] pues allí había 18 periodistas que representaban a siete instituciones de medios. Es un crimen de guerra", dijo el ministro libanés de Información, Ziad Makari. También agregó que el bombardeo se lanzó contra una zona que no había sido atacada hasta ahora.
"El enemigo israelí esperó la pausa nocturna de los periodistas para sorprenderlos mientras dormían", añadió en un mensaje en la red social X.
La cadena Al Manar declaró que uno de sus periodistas, Wissam Qassem, murió en el ataque. Por su parte, el canal Al Mayadeen anunció que su camarógrafo Ghassan Najjar y su ingeniero de radiodifusión Mohammad Reda habían muerto en el bombardeo aéreo israelí, que impactó una "residencia de periodistas en Hasbaya".
Según la periodista de Sky News Arabia Darine Heloué, el ataque aéreo apuntó contra un complejo de residencias, a pesar de que "estaba claramente indicado que esta zona está reservada a la prensa".
Otro ataque contra la prensa ocurrió este miércoles, según reportó el canal Al Mayadeen. Informó que un bombardeo afectó una oficina suya de Beirut, la cual tuvo que ser evacuada.
Bombardeos letales en todo el Líbano
Horas antes, la noche de este jueves, aviones de combate israelíes bombardearon el sur de Beirut tras horas de relativa calma.
La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que dos ataques aéreos impactaron edificios en el área de Chouaifet Al Aamroussieh.
Anteriormente, el Ejército de Tel Aviv advirtió a los residentes de un edificio en el barrio de Haret Hreik que evacuaran inmediatamente antes de lanzar un ataque aéreo.
Fuera de Beirut, los bombardeos se han intensificado. Al menos nueve personas perdieron la vida en otros ataques en las ciudades de Al-Hallaniyah y Kfar Tebnit en el este y sur del país este jueves, según la agencia estatal de noticias.
Un avión de combate israelí disparó un misil contra un automóvil en el distrito de Aalay en el Monte Líbano, matando a dos personas. Otras dos fallecieron en un ataque similar a una casa en la ciudad de Khodor, en el este, dijo la agencia, añadiendo que un ataque con drones también tuvo como objetivo una motocicleta en la ciudad sureña de Tiro, matando a una persona.
Por otro lado, un bombardeo este viernes en el lado sirio de la frontera con Líbano cortó un paso fronterizo entre los dos países dejándolo "fuera de servicio”, indicó a la agencia de noticias AFP el ministro libanés de Transportes, Ali Hamié, por lo que solo uno de los tres pasos que existen está funcionando. Esta era una de las principales rutas que utilizaban los libaneses quienes, ante los inminentes ataques, huyen al país vecino.
Mientras tanto, Hezbollah ha respondido en los últimos días con cohetes y ataques dirigidos contra objetivos israelíes. Este jueves indicó que destruyó un tanque en Ayta Ash-Shaab, en el sur del Líbano, con un “misil guiado”.
El grupo también atacó la base militar israelí Zevulun, al norte de Haifa, con “una salva de cohetes”, y bombardeó la base de Nishrim, también en el norte de Israel, con “misiles de precisión”.
Esfuerzos para alcanzar alto el fuego
Mientras la situación en el Líbano empeora, líderes mundiales reiteran su llamado a un alto el fuego tanto en este país, donde al menos 1.552 personas han muerto desde el 23 de septiembre, como en Gaza, donde Tel Aviv ha matado a casi 43.000 palestinos.
"Estamos trabajando intensamente para alcanzar una resolución diplomática, una que vea la plena implementación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y, como resultado, permita a los civiles en ambos lados de la frontera regresar a sus hogares y poder vivir allí en paz y seguridad", dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en una conferencia de prensa en Doha con el emir de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Sin embargo, Tel Aviv ha dejado claro que no habrá tregua a corto plazo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el pasado 15 de octubre que se opone a “un alto el fuego unilateral en el Líbano” así como a cualquier acuerdo “que le permita a Hezbollah rearmarse”.
Lo que contrasta con la postura de Hezbollah, que ha afirmado que las negociaciones son la única manera de detener los enfrentamientos