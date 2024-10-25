La posibilidad de reanudar las conversaciones para una tregua en la devastada Gaza vuelve a ponerse sobre la mesa. Tanto el grupo de resistencia palestino Hamás como Israel han dado señales de su disposición para retomar los dialogos estancados. Un desarrollo que se produce apenas una semana después de que Tel Aviv asesinara a Yahya Sinwar, líder político de Hamás.

El grupo palestino les comunicó este jueves a mediadores de Egipto que está abierto al diálogo. Desde el asesinato de Sinwar, representantes egipcios han mantenido conversaciones con Hamás, según declaró el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

También dijo que esperaba que esas conversaciones dieran algún resultado positivo. El jeque añadió que funcionarios de Qatar también se habían reunido con el grupo. Y aclaró que “hasta ahora no está claro cuál será el camino a seguir”

Por su parte, un miembro de Hamás le dijo a la agencia de noticias AFP que "Israel debe comprometerse a un alto el fuego, retirarse de Gaza, permitir el regreso de los desplazados, aceptar un acuerdo serio de canje de presos y permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza".

Hamás aún no ha nombrado a un sucesor de Sinwar, quien había asumido la posición de Ismail Haniyeh, líder político del grupo que fue asesinado por Israel en Irán en julio pasado.

Negociadores de EE.UU. e Israel se reunirán en Qatar

Negociadores estadounidenses e israelíes se reunirán en Doha durante los próximos días para intentar retomar las negociaciones de un acuerdo para un alto el fuego, según funcionarios de Qatar y Washington.