El gobierno federal de Brasil llegó a un acuerdo multimillonario con las compañías mineras responsables del colapso de una represa en 2015 que, según el gobierno, fue el peor desastre ambiental de la historia del país.
Según el acuerdo del viernes, Samarco —una empresa conjunta del gigante minero brasileño Vale y la empresa anglo-australiana BHP— pagará 132.000 millones de reales (23.000 millones de dólares) durante 20 años.
Los pagos están destinados a compensar los daños humanos, ambientales y de infraestructura causados por el vertido de una inmensa cantidad de desechos mineros tóxicos en un importante río en el sureste del Estado de Minas Gerais, matando a 19 personas y devastando aldeas enteras.
"Estamos arreglando un desastre que podría haberse evitado, pero no lo fue", dijo el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en un salón del palacio presidencial, rodeado de gobernadores de los estados afectados, miembros de su administración, periodistas y víctimas.
El discurso de Lula, lleno de críticas a lo que llamó la irresponsabilidad de las empresas mineras al buscar ganancias en lugar de seguridad, fue recibido con aplausos del público.
El lodo tóxico, suficiente para llenar 13.000 piscinas olímpicas, fluyó por el río Doce durante 420 millas hasta el Océano Atlántico, contaminando vías fluviales y zonas costeras en dos estados vecinos.
Las empresas mineras dijeron al gobierno federal durante las negociaciones que ya habían pagado 38 mil millones de reales (6.700 millones de dólares) en reparaciones.
El acuerdo incluye indemnizaciones para más de 300.000 víctimas, aunque esa cifra no incluye a todos los afectados. El lunes, el doble de personas (620.000) llevaron su caso a un tribunal del Reino Unido en busca de reparaciones.
La demanda colectiva interpuesta en el Tribunal Superior de Londres reclama a BHP una indemnización estimada en 36.000 millones de libras (47.000 millones de dólares). El caso se presentó en Gran Bretaña porque una de las dos principales entidades jurídicas de BHP tenía su sede en Londres en ese momento.
La demanda de Londres llevó al presidente del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Luis Roberto Barroso, a buscar personalmente el compromiso de Lula para garantizar que las partes llegaran a un acuerdo a nivel nacional.
"Hablé con Lula y le dije: 'Señor presidente, hay un caso en el exterior y será muy perjudicial para la justicia brasileña si ese asunto se resuelve fuera del país'", dijo Barroso el viernes en el palacio presidencial.
El gobierno federal brasileño dijo que las víctimas recibirían 35.000 reales (6.150 dólares) cada una, mientras que los pescadores y agricultores recibirían 95.000 reales (17.000 dólares) en total a través de cuotas mensuales durante cuatro años.
Cristiano Sales, de 42 años, nació y creció en Bento Rodrigues, uno de los barrios del municipio de Mariana que fue inundado por el lodo hace nueve años. Cuando regresó a las ruinas de su casa tres meses después, lo único que encontró fue una camiseta de su equipo de fútbol favorito, el Cruzeiro.
Sales vive en una casa nueva en un barrio construido por las empresas mineras como parte de la indemnización a su padre. Después de presentar una demanda, recibió personalmente 100.000 reales (18.000 dólares) y todavía está reclamando reparaciones adicionales a través de la demanda en Londres.
“El dinero no puede pagar por lo que hemos pasado aquí”, dijo. “Aceptamos el dinero porque es nuestro derecho. Pero decir que 100.000 o incluso 200.000 o 300.000 podrían devolvernos la vida que teníamos... no creo que ninguna cantidad de dinero pueda hacerlo”.
BHP, con sede en Melbourne, Australia, dijo en un comunicado el 19 de octubre que cree que la acción del Reino Unido es innecesaria porque duplica asuntos cubiertos por los esfuerzos de reparación y los procedimientos legales en Brasil, pero continuará defendiéndose.
Pogust Goodhead, el bufete de abogados que representa a los demandantes, dijo el viernes que el acuerdo en Brasil no debería tener ningún impacto en el caso de Londres y que no habrá una doble compensación. El bufete agregó que sus clientes fueron excluidos de las negociaciones y aún están buscando reparaciones completas por los daños no resueltos.
“El acuerdo de Mariana firmado este viernes en Brasil demuestra que, después de 9 años de negligencia, las empresas mineras finalmente decidieron reaccionar a la presión de la opinión pública y al juicio en Inglaterra, que comenzó el lunes pasado”, afirmó el bufete en un comunicado.
“Aun así, los montos definidos están lejos de cubrir las profundas pérdidas sufridas por las víctimas, que continúan luchando por justicia y reparaciones integrales” añadió.