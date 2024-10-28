AMÉRICA LATINA
5 MIN DE LECTURA
El expresidente Evo Morales sobrevive a un intento de asesinato en Bolivia
Evo Morales, expresidente de Bolivia, denunció que hombres “encapuchados” abrieron fuego contra su vehículo en la ciudad de Cochabamba este domingo. Responsabilizó al Gobierno de Luis Arce.
El expresidente Evo Morales sobrevive a un intento de asesinato en Bolivia
Hombres armados dispararon contra el vehículo de Morales, hiriendo a su conductor durante el ataque. / Foto: AFP
28 de octubre de 2024

Evo Morales, expresidente de Bolivia, sobrevivió a un intento de asesinato este domingo, luego de que hombres “encapuchados” dispararan contra el vehículo en el que se movilizaba en la ciudad de Cochabamba, según denunció en redes sociales. El exmandatario publicó un video que parecía mostrar agujeros de bala en su automóvil, así como a un conductor herido. Según relató Morales, el vehículo recibió “14 disparos” cuando él se trasladaba para realizar su programa semanal de radio en la región del Chapre.

Horas después, el exmandatario detalló: “Utilizamos dos vehículos y dos conductores para escapar de las balas. Uno de los vehículos recibió 4 disparos y el segundo 14. De estos últimos, 2 alcanzaron al conductor quien se salvó de milagro”.

Posteriormente, un comunicado del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido fundado por el expresidente, detalló que el ataque ocurrió a la entrada de un cuartel militar en Cochabamba, donde sujetos con "armas largas, vestidos completamente de negro" dispararon contra la comitiva de Morales.

En un video difundido por la radio Kawsachun Coca, también vinculada a Morales, se observa que en el parabrisas de una camioneta hay tres orificios, presuntamente de los disparos. El conductor tiene sangre en la cabeza y una mujer apura la marcha a gritos.

Morales responsabiliza al Gobierno de Luis Arce

Al denunciar el intento de asesinato, el expresidente señaló a “agentes del Estado” como los responsables. En un mensaje, que dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Morales escribió: "Denuncio de manera urgente que agentes de élite del Estado Boliviano atentaron contra mi vida el día de hoy (domingo)". Y luego añadió que el ataque ocurrió mientras el Gobierno de Luis Arce, antiguo aliado y exministro de Economía de Morales durante su mandato, “reactiva operaciones conjuntas entre fuerzas policiales, militares y paramilitares", para desarticular bloqueos de caminos principalmente en la región de Cochabamba, que este domingo cumplieron 14 días.

Recomendados

Los bloqueos comenzaron en rechazo a una eventual detención de Morales, investigado por la fiscalía por supuestos delitos contra una menor en 2015. Los manifestantes también exigen al presidente Luis Arce soluciones a la crisis económica.

Tras conocerse el atentado contra Morales, el presidente Arce respondió en redes sociales que ordenó "una inmediata y minuciosa investigación para esclarecer el hecho". En esa línea agregó: "El ejercicio de cualquier práctica violenta en la política debe ser condenada y esclarecida", indicó el mandatario.

Relacionado¿Qué pasa en Bolivia y por qué hay tensión entre Evo Morales y Luis Arce?

Por su parte, el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas negó que esté implicada en el supuesto atentado que denunció Morales y llamó a sus seguidores a la "calma", luego de que estos amenazaran con tomar los cuarteles. "El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado desmiente rotundamente las falsas acusaciones relacionadas con el supuesto atentado al expresidente Evo Morales", indicó la institución castrense en un comunicado en X.

Durante meses, Morales y Arce se han visto envueltos en un pulso político por la candidatura presidencial de 2025. Morales acusa a Arce de bloquear su candidatura presidencial y asegura que busca ser el único candidato por el partido de gobierno. Arce todavía no confirmó que se postulará, aunque ya manifestó su intención de lanzarse, y se da por hecho que lo hará.

El Gobierno, por su parte, sostiene que Morales está inhabilitado, ya que la Constitución prevé la reelección inmediata o consecutiva solamente una vez. El Tribunal Constitucional emitió hace casi un año un fallo que respalda la postura del Gobierno actual y lo inhabilita para volver a postularse.

FUENTE:TRT Español
Explora
La ONG de Medellín que se inspira en las utopías de Eduardo Galeano para transformar la realidad
Por Santiago Peluffo Soneyra
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
Venezuela realiza maniobras costeras en medio del despliegue naval de EE.UU.
EE.UU. revoca la visa del presidente colombiano Gustavo Petro
Enviado de EE.UU. dice tener diálogo con Venezuela mientras Maduro convoca simulacro nacional
Milei reafirma apoyo a Israel tras reunión con Netanyahu en Nueva York, mientras crecen las críticas
Lula afirma que Trump está “mal informado” sobre Brasil y promete “corregirlo” en futuras reuniones
Por Baba Umar
Ecuador a referéndum: corte aprueba consulta de Noboa para Asamblea Constituyente y bases militares
Múltiples sismos sacuden Venezuela en plena noche, y también se sienten en Colombia
Maduro evalúa declarar "estado de conmoción", mientras EE.UU. lanza pruebas de misiles desde Florida
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Por Daniel Morales Ruvalcaba
Presidentes de Latinoamérica y EE.UU. en la Asamblea General de la ONU: las claves de sus discursos
EE.UU. rechaza carta de Maduro para dialogar: “La postura sobre Venezuela no ha cambiado”
Carta de Maduro a Trump invita a "preservar paz con diálogo" y rechaza "fake news" de narcotráfico