ORIENTE MEDIO
Periodista israelí ayuda a soldados a hacer explotar un edificio en Líbano
Un video muestra a un periodista israelí participando en la detonación a distancia de un edificio en Líbano, lo que desató críticas sobre la objetividad periodística en contextos bélicos.
El hecho de que un periodista israelí haya participado en una detonación plantea cuestiones éticas. / Foto: Reuters
28 de octubre de 2024

En medio del aumento de los ataques aéreos y terrestres de Tel Aviv contra el Líbano, un periodista israelí participó en la detonación a distancia de una estructura civil en el sur del país, como quedó registrado en un video transmitido recientemente. Las imágenes han desatado críticas sobre la imparcialidad periodística en contextos bélicos.

El video, que difundió el Canal 12 de Israel, muestra al periodista Danny Kushmaro usando chaleco antibalas y casco, mientras recibe instrucciones de un soldado sobre cómo detonar un dispositivo explosivo. En las imágenes, un militar le señala un edificio gris que está cerca y le dice que se utilizó para lanzar cohetes hacia el norte de Israel.

Tras una breve cuenta regresiva, el periodista presiona el dispositivo y el edificio se desploma inmediatamente, desapareciendo en una densa nube de humo. La detonación la grabó desde el aire el Ejército de Israel y posteriormente la compartió con el Canal 12.

Aún no se han revelado detalles

Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre cuándo o dónde ocurrió la detonación, más allá de que tuvo lugar en el sur del Líbano, donde Israel lanzó recientemente una incursión terrestre.

De acuerdo con los códigos de ética, los periodistas deben actuar como observadores objetivos en situaciones de conflicto, sin tomar partido ni participar en él.

El mes pasado lanzó una ofensiva aérea masiva contra Líbano, en el contexto de una escalada de los enfrentamientos con el grupo Hezbollah, que intensificaron desde Tel Aviv comenzó a bombardear Gaza incesantemente el 7 de octubre de 2023.

Según las autoridades de salud de Líbano, más de 2.650 personas han muerto y más de 12.300 han resultado heridas en ataques israelíes desde el año pasado. Además, la situación se agravó este año con el comienzo de una ofensiva terrestre en el sur del Líbano el 1 de octubre.

FUENTE:TRT World
