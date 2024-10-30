A pesar de la reciente prohibición que Israel busca imponer contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), y que pone en peligro su capacidad de operar, esta organización continúa siendo un salvavidas primordial para millones de personas en Gaza y Cisjordania ocupada. ¿La razón? Su labor de proporcionar refugio, alimentos, agua y atención médica a esta población refugiada.

Desde el comienzo de la brutal ofensiva de Israel contra Gaza el 7 de octubre de 2023, la UNRWA se ha convertido en un elemento vital para los palestinos desplazados y vulnerables que enfrentan desnutrición severa y desplazamientos forzados bajo el devastador bloqueo israelí.

Sin embargo, el Parlamento de Israel aprobó este lunes una prohibición a las operaciones de la UNRWA en el país, que entrará en vigor dentro de 90 días, ignorando la presión de Estados Unidos y otras figuras internacionales clave para mantener la misión del mayor proveedor de ayuda humanitaria accesible a los palestinos.

La decisión de la Knesset veta a la agencia de realizar "cualquier actividad" u ofrecer servicios dentro de Israel, lo que incluye los territorios de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.

En una segunda votación, el Parlamento de Israel clasificó a la UNRWA como un grupo terrorista, cortando efectivamente cualquier compromiso directo entre esta agencia de la ONU y el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Esta prohibición pone en peligro a casi dos millones de civiles que dependen de la agencia para sobrevivir. El veto también subraya los temores globales de que impedir las operaciones de la UNRWA empeore una situación humanitaria ya de por sí atroz, dejando a los palestinos aún más vulnerables bajo el bloqueo israelí.

A pesar de que esta decisión va en contravía del derecho internacional, el proyecto de ley aprobado por Israel declaró que la agencia "no establecerá ninguna representación, proporcionará ningún servicio ni realizará ninguna actividad dentro del territorio de Israel".

Justamente, esta restricción entra en conflicto con los acuerdos internacionales sobre ayuda humanitaria, y deja a un proveedor de servicios crucial paralizado ante la creciente necesidad de los palestinos.

La hostilidad de Israel hacia la UNRWA no es nueva

Solo durante el año pasado, las fuerzas israelíes habrían lanzado 464 ataques contra las instalaciones de la UNRWA, matando a 233 miembros de la agencia, según cifras de la ONU hasta octubre de 2024.

Mientras tanto, funcionarios israelíes han afirmado reiteradamente y sin pruebas que algunos trabajadores de la UNRWA tienen vínculos con Hamás. Una acusación sobre la que un panel independiente concluyó recientemente que no tiene fundamento.

En mayo de 2024, la agencia publicó un informe titulado “UNRWA: acusaciones frente a hechos”, cuyo objetivo era combatir la desinformación y reafirmar su compromiso con la neutralidad en Gaza.

Sin embargo, el impacto de estas acusaciones ha sido muy grave. A medida que los donantes internacionales reaccionaban a las acusaciones sin fundamento, más de una decena de países suspendieron casi 500 millones de dólares en ayuda. Lo que agravó la escasez de alimentos, agua y servicios de saneamiento en la asediada Gaza. Ahora, con las restricciones adicionales que impondrá Israel a la UNRWA, el único salvavidas humanitario en Gaza pende de un hilo, intensificando unas condiciones ya de por sí difíciles.

Alimentos, agua y refugio: los salvavidas de la UNRWA en Gaza

Antes del 7 de octubre de 2023, la agencia entregaba ayuda alimentaria a más de 1,2 millones de palestinos en Gaza, atendiendo así necesidades nutricionales críticas en medio de un panorama económico que empeoraba.

Sin embargo, desde que comenzó el bloqueo israelí y se restringió severamente la ayuda, la UNRWA ha trabajado incansablemente para proporcionar apoyo esencial a los palestinos desplazados en condiciones extremas.

La agencia ahora administra refugios de emergencia en las regiones del sur y centro de Gaza, que albergan a cientos de miles de desplazados internos.

Sin embargo, la ofensiva incesante de Israel ha infligido daños graves a los centros de la UNRWA: más de 190 de sus instalaciones, incluidas escuelas y clínicas, han sido impactadas por ataques de Tel Aviv. Esta destrucción no solo ha comprometido refugios seguros, sino que también ha cobrado vidas.

El 20 de octubre de 2023, la UNRWA estimó que al menos 563 desplazados internos que se refugiaban en sus instalaciones habían muerto bajo los ataques y otros 1.790 habían resultado heridos.

El hambre y la desnutrición de los palestinos han llegado a un punto crítico, con más de 1,8 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave, o en fase 3 o superior de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (CIF). De ellas, casi 133.000 enfrentan condiciones catastróficas, clasificadas como fase 5 de la CIF.