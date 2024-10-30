Bajo incesantes bombardeos, al borde de la hambruna y ahora con un sistema de salud colapsado: los palestinos del norte de Gaza viven un calvario. Las duras condiciones que ya sufrían se han agravado desde que Israel impuso un asedio asfixiante en esta zona a comienzos de octubre. Solo en las últimas horas, sus ataques han matado a más de 100 palestinos, mientras que los hospitales han dejado prácticamente de funcionar.

El director del Hospital Kamal Adwan, Hussam Abu Safiya, alertó que el sistema de salud ha colapsado completamente en el norte de Gaza. “Cualquier persona herida que llega al hospital muere por falta de recursos”, dijo a la Agencia Anadolu.

“No hay ni una sola ambulancia operando en el norte de Gaza”, agregó. “No hay medios para transportar a los heridos. Los que llegan al hospital lo hacen por sus propios medios o son trasladados por civiles. A veces mueren en el camino debido a la pérdida de sangre”, añadió.

Abu Safiya pidió presionar a Israel para que permita “urgentemente la entrada de médicos, especialmente cirujanos, al norte de Gaza junto con suministros médicos antes de que sea demasiado tarde”. Afirmó que “Israel está librando una guerra de exterminio y limpieza en el norte de Gaza contra los habitantes y el sistema de salud”.

Desde el 5 de octubre, más de 1.000 personas han muerto bajo fuego israelí, según la Defensa Civil de Gaza. Esta ofensiva ocurre en medio de un asfixiante bloqueo en la zona, una campaña que funcionarios del enclave describen como un genocidio y limpieza étnica.

“Se enfrentan a la muerte por negarse a dejar sus tierras”

El representante permanente de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, advirtió este martes que cientos de miles de palestinos en el norte de Gaza se enfrentan a ser ejecutados por el Ejército de Israel solo por negarse a abandonar sus tierras y hogares.

“Cientos de miles de palestinos están en riesgo inmediato de muerte y enfrentan ejecución por negarse a dejar sus tierras”, dijo durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, refiriéndose particularmente a las áreas del norte.

“Los palestinos están sitiados y sometidos a bombardeos y hambruna. Saben que si abandonan sus áreas, no se les permitirá regresar”, señaló Mansour.

Ataque mata a 93 palestinos

Este martes, Israel bombardeó un edificio residencial en la ciudad de Beit Lahia, al norte de Gaza, que albergaba a niños, mujeres y ancianos. Según las autoridades locales, al menos 93 palestinos murieron en el ataque aéreo, incluyendo a 25 niños.

Sin embargo, la cifra de fallecidos podría ser mucho mayor, ya que al menos 40 personas se encuentran desaparecidas entre los escombros, indicó el portavoz de Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal.

Por su parte, Marwan Al-Hams, director de hospitales de campaña en Gaza, señaló que el limitado número de médicos en el norte del enclave hace imposible atender el alto número de víctimas.