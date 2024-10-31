La grieta en las relaciones entre Brasil y Venezuela se profundizó este miércoles, cuando Caracas llamó a consultas a su embajador en Brasilia, en medio de la indignación por el veto que la semana pasada recibió de su vecino --y hasta hace poco aliado-- para unirse al bloque BRICS. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusa a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de impedir el ingreso de Venezuela al grupo de países, en el que Brasil es el único de Latinoamérica.

En medio de esta tensión, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció este miércoles el "comportamiento irracional de los diplomáticos brasileños, que contravinieron la aprobación del resto de los miembros del BRICS al adoptar una política de bloqueo" en la cumbre del BRICS, que se realizó en Kazán, Rusia.

Además, el ministerio criticó las "recurrentes declaraciones intervencionistas y groseras" de los representantes del gobierno brasileño sobre Venezuela. Las declaraciones de Caracas se centraron especialmente en el exministro de Relaciones Exteriores de Brasil Celso Amorim, asesor de Lula, quien dijo que su país había vetado la solicitud ante los BRICS porque Caracas "violó la confianza" de sus socios al no celebrar, según afirmaron, elecciones transparentes. Oficialmente, Brasil aún no ha reconocido la reelección de Maduro, aunque ha pedido que se publiquen las actas electorales de los comicios.

De hecho, la relación entre Brasil y Venezuela empezó a fracturarse durante los últimos meses, luego de las elecciones de julio pasado en las que Maduro fue declarado ganador, pero cuyos resultados la oposición disputa. Poco después de que el Consejo Nacional Electoral confirmara que el presidente había ganado la reelección, Brasil –junto a Colombia y México– pidió una verificación imparcial de resultados, así como dar a conocer "de manera expedita” las actas electorales.

Días después, Colombia y Brasil, que lideraban esfuerzos por mediar la situación entre Maduro y la oposición, sugirieron repetir las votaciones en ese país con nuevas condiciones, algo que tanto la oposición como el presidente venezolano rechazaron. Sin referirse directamente a la propuesta, Maduro respondió en ese momento que Venezuela "es un país independiente" y “tiene soberanía”. "Los conflictos que hay en Venezuela (...) se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su Constitución", expresó.

¿Qué pasó en la cumbre de los BRICS?

Durante varios meses, Venezuela ha buscado ser miembro activo de los BRICS. Maduro viajó a Kazán para reunirse con los socios del bloque y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le había manifestado su apoyo. Sin embargo, también había expresado que el consenso era necesario para la inclusión de cualquier país en el bloque.