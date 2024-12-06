Con miras a concretar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y abrir sus puertas a nuevos miembros asociados, el Mercosur celebra su cumbre número 65 en Montevideo, Uruguay. Este viernes, los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, los estados parte del bloque, se reúnen a orillas del río de la Plata. ¿El objetivo? Discutir tratados que podrían definir el rumbo del Mercosur, un actor clave si se considera que sus países representan la quinta mayor economía mundial.

Esta será la primera vez que Javier Milei, Luiz Inácio Lula da Silva, Santiago Peña y Luis Lacalle Pou participen juntos en una Cumbre de Presidentes de los Estados Parte del Mercosur, ya que el mandatario argentino no estuvo presente en la edición anterior.

El evento comenzó este jueves con la reunión de ministros de Economía, Hacienda y presidentes de Bancos Centrales de los Estados Parte del Mercosur, junto con la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común, y se espera que continúe este viernes con reuniones de los mandatarios.

La cumbre busca ser el escenario de un acuerdo histórico: un tratado de libre comercio con la Unión Europea (UE) tras 25 años de negociaciones. La presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se considera una clara señal de que el anuncio sobre este tema es inminente.

El tratado que discuten los miembros fundadores del bloque y los 27 países de la UE crearía la mayor zona de libre comercio del mundo. El texto propone eliminar buena parte de los aranceles entre los dos bloques, que suman más de 700 millones de consumidores y un producto interno bruto combinado de 21,3 billones de dólares.

¿Qué es el Mercosur?

El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un bloque de integración regional constituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El territorio de los países que integran el bloque alcanza casi 15 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con una población de más de 295 millones de personas.

Al interior del bloque, se han firmado diferentes acuerdos en materia económica, migratoria, laboral, cultural, social.

Puertas afuera, su objetivo principal es propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva al mercado internacional. Los productos que el Mercosur más exporta al mundo son soja, petróleo, hierro, maíz y azúcar, y sus principales destinos son China, la UE y Estados Unidos.

En este contexto, la cumbre de Montevideo reunirá a los cuatro socios originales del bloque desde 1991, al recientemente integrado Bolivia, y a los Estados asociados, entre los que se encuentran Chile y Colombia. También dará la bienvenida como miembro asociado a Panamá. Aunque Venezuela también era Estado parte, su membresía se encuentra suspendida desde 2016. Algunos mandatarios, como Lula, abogan por su regreso, asegurando que fortalecería la integración y economía del bloque.

Esta será la última participación del presidente uruguayo Lacalle Pou, que entregará el cargo el próximo 1 de marzo, y la primera de su par argentino, Javier Milei, quien asumió en diciembre de 2023 pero faltó a la cumbre de julio en Asunción. Con la partida de Lacalle Pou, Milei quedará más aislado en un Mercosur en el que el brasileño Lula Da Silva ahora se encuentra alineado con el presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, de izquierda.

Asimismo, los ojos también están puestos en el encuentro entre Milei y Lula, que se vieron en la cumbre del G20 en Río de Janeiro pero mantienen una relación tensa. Esta situación se da a pesar de la relevancia comercial que los une, ya que Brasilia es el mayor socio comercial de Buenos Aires.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea, clave de la cumbre

En la agenda de la reunión destaca la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) Mercosur-Unión Europea, considerado uno de los temas centrales. Desde hace casi 25 años, los bloques negocian este acuerdo, aplazado en innumerables ocasiones, en medio de tensiones por diversas cuestiones como la protección del medio ambiente y la competencia.