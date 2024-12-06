El exembajador turco Feridun Sinirlioglu fue elegido secretario general de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) este viernes.

Su nombramiento fue confirmado durante la 31° reunión del Consejo de Ministros de la entidad, celebrada en Malta los días 5 y 6 de diciembre, que también contó con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan.

La elección del embajador Sinirlioglu para este importante cargo, respaldada por los 57 miembros de la organización, refleja la confianza que la comunidad internacional tiene en Türkiye, su política exterior y su diplomacia activa en la búsqueda de soluciones para las crisis.