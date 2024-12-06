TÜRKİYE
2 MIN DE LECTURA
Diplomático turco Feridun Sinirlioglu elegido secretario general de la OSCE
El candidato de Türkiye, el exembajador Feridun Sinirlioglu, fue designado secretario general de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
El exembajador turco Feridun Sinirlioglu fue elegido secretario general de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) este viernes. / Foto: AA
6 de diciembre de 2024

El exembajador turco Feridun Sinirlioglu fue elegido secretario general de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) este viernes.

Su nombramiento fue confirmado durante la 31° reunión del Consejo de Ministros de la entidad, celebrada en Malta los días 5 y 6 de diciembre, que también contó con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan.

La elección del embajador Sinirlioglu para este importante cargo, respaldada por los 57 miembros de la organización, refleja la confianza que la comunidad internacional tiene en Türkiye, su política exterior y su diplomacia activa en la búsqueda de soluciones para las crisis.

El Ministerio de Relaciones Exteriores turco afirmó en un comunicado: “Estamos seguros de que el embajador Sinirlioglu desempeñará sus funciones de manera exitosa y apoyará a la OSCE para cumplir con sus responsabilidades de forma más eficaz”.

Türkiye continuará contribuyendo a consolidar la estabilidad y la paz en la región de la OSCE, donde existen conflictos y disputas en curso que abordar.

FUENTE:TRT Español y agencias
