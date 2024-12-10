Aprovechando la caída del régimen de Bashar Al-Assad en Siria, Israel amplió esta semana su presencia en los Altos del Golán ocupados, un avance que provocó la condena internacional en medio de crecientes tensiones en Oriente Medio. Tanto la ONU como varios países de la región advirtieron este lunes que esta acción viola un acuerdo que declaró esta zona como “de amortiguamiento”, es decir, sin presencia militar.

La movilización de tanques israelíes a esta zona, que se extiende a lo largo de la frontera con Siria, "constituye una violación" del tratado de retirada firmado en 1974 por ambos países, afirmaron desde Naciones Unidas.

Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que la fuerza de mantenimiento de paz de Naciones Unidas desplegada en la zona, conocida como FNUOS, ha observado "individuos armados no identificados controlando puntos de control en la zona de operaciones".

Además de la ONU, varios países de Oriente Medio expresaron su condena a las acciones de Tel Aviv. La Liga Árabe emitió el domingo una declaración en la que expresó "su total condena a Israel, la potencia ocupante, por intentar aprovecharse de la situación interna de Siria, ya sea apoderándose de más tierras en los Altos del Golán o anulando el Acuerdo de Separación de 1974".

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto calificó el lunes la medida como "una ocupación del territorio sirio y una flagrante violación del Acuerdo de Separación de 1974". También instó al Consejo de Seguridad de la ONU y a las potencias mundiales a adoptar "una postura firme" contra las acciones de Israel.

Qatar dijo en un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores que esto representa "un grave ataque contra la soberanía y la unidad de Siria, así como una clara violación del derecho internacional". Además, advirtió que las políticas israelíes "incrementarán la violencia y la tensión en la región".

Arabia Saudita también criticó las acciones de Israel en los Altos del Golán ocupados, afirmando que estas "confirman las continuas violaciones de Israel al derecho internacional y su intención de sabotear las posibilidades de Siria de recuperar estabilidad e integridad territorial". En términos similares se expresaron Iraq, Jordania y Kuwait.

Por su parte, Irán condenó los ataques a la infraestructura siria y la ocupación de la zona. En su declaración escrita, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Bekayi, afirmó que estos ataques son una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) y que el Consejo de Seguridad de la ONU debería tomar medidas para detener estos ataques y ocupaciones.

La respuesta de Israel

Dujarric precisó que la FNUOS informó al Gobierno de Israel que la organización considera que sus acciones violan el acuerdo.

El portavoz explicó que Israel justificó su despliegue afirmando que el ejército entró a la zona como "una medida defensiva temporal" para evitar que fuera ocupada por grupos armados. Según Israel, también se reserva el derecho de actuar contra cualquier amenaza a su seguridad.

Asimismo, en una carta dirigida al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, afirmó que el ejército israelí "asistió" a la FNUOS en, según él, repeler un ataque de grupos armados en la zona de separación.