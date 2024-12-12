TÜRKİYE
4 MIN DE LECTURA
Presidente Erdogan anuncia reconciliación histórica entre Somalia y Etiopía
El presidente turco Erdogan afirmó que los líderes de Somalia y Etiopía alcanzaron un acuerdo para poner fin a una amarga disputa de casi un año, tras horas de negociaciones mediadas por Ankara.
Presidente Erdogan anuncia reconciliación histórica entre Somalia y Etiopía
En una conferencia de prensa conjunta en Ankara, el presidente turco Erdogan agradeció al presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, y al primer ministro etíope, Abiy Ahmed, su "histórica reconciliación". / Foto: AA
12 de diciembre de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, felicitó al presidente de Somalia y al primer ministro de Etiopía por alcanzar una "reconciliación histórica con gran dedicación" durante las conversaciones de paz mediadas por Ankara, que buscan poner fin a la disputa sobre la región separatista de Somalilandia.

En una conferencia de prensa conjunta realizada en la capital turca, Ankara, el jueves por la noche, Erdogan agradeció al presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, y al primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y anunció que ambas partes acordaron una declaración conjunta para resolver el conflicto.

"Dimos el primer paso hacia un nuevo comienzo basado en la paz y la cooperación entre Somalia y Etiopía", afirmó Erdogan.

El mandatario señaló que la expectativa principal de Türkiye es establecer paz y estabilidad en esta importante zona de África. Además, dijo que confía que la declaración conjunta acordada entre Somalia y Etiopía sentará una base sólida para la cooperación y la prosperidad, basada en el respeto mutuo.

El presidente somalí, Mohamud, agradeció los esfuerzos de Türkiye para resolver el conflicto territorial y político de larga data entre Somalia y Etiopía, y aseguró que su país siempre ha sido y seguirá siendo "un verdadero amigo de Etiopía".

Por su parte, el primer ministro etíope, Ahmed, también destacó el papel de Türkiye y calificó las conversaciones de paz mediadas por Ankara como un "diálogo familiar" que logró un resultado beneficioso tanto para su país como para Somalia.

Recomendados

Según la Declaración de Ankara, ambas partes acordaron iniciar negociaciones técnicas, con la mediación de Türkiye, antes de finales de febrero de 2025 y concluirlas en un plazo de cuatro meses. También reafirmaron el respeto a la integridad territorial de Somalia, reconociendo los potenciales beneficios que Etiopía podría obtener con un acceso seguro al mar.

Tensiones entre Etiopía y Somalia

Las relaciones entre Etiopía y Somalia se deterioraron tras el acuerdo de Etiopía con la región separatista de Somalilandia el 1 de enero de este año, que le permitió usar el puerto de Berbera, en el Mar Rojo.

Türkiye ha estado trabajando para poner fin a las tensiones entre ambos países.

Etiopía perdió sus puertos en el Mar Rojo a principios de la década de 1990, tras la Guerra de Independencia de Eritrea, que duró de 1961 a 1991.

En 1991, Eritrea logró su independencia de Etiopía, lo que resultó en la creación de dos naciones separadas. Como consecuencia, Etiopía perdió el acceso directo al Mar Rojo y a sus principales puertos. Al carecer de acceso al mar, este país vio limitada su capacidad para desarrollar un comercio marítimo eficiente.

FUENTE:TRT Español
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza