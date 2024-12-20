A menos de un mes de posesionarse para su tercer mandato, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que planea “una gran reforma constitucional” en el país. Durante un acto oficial, el mandatario reveló que conformó un “equipo con grandes asesores internacionales, grandes asesores nacionales, para pensar, junto a nuestro pueblo, en una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana y que empodere al ciudadano".

El mandatario señaló que el objetivo de este proyecto es consolidar la "soberanía nacional, la soberanía popular", sin ofrecer mayores detalles sobre cuál sería exactamente la reforma a la Constitución del país, que justo este diciembre cumplió 25 años de vigencia. "Estamos llenos de grandes ideas, estamos imbuidos en un gran sentimiento de transformaciones, de cambios", añadió.

Las reformas constitucionales por ley deben ser ratificadas por el voto popular.

La actual Constitución de Venezuela se aprobó en referendo el 15 de diciembre de 1999, con un 71% de votos a favor, en una jornada marcada por una alta abstención y un desastre natural en el norte del país.