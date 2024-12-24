El Congreso de El Salvador dio luz verde este lunes a un proyecto de ley, impulsado por el presidente Nayib Bukele, que permite la exploración y explotación minera en el país, prohibidas desde 2017. La medida desató polémica y protestas desde que se conoció a finales de noviembre, pues grupos ambientalistas alertan ante un posible deterioro ambiental en la nación.

La nueva Ley General de Minería Metálica, que consta de 35 artículos, se aprobó con el respaldo de 57 de los 60 diputados. Se espera que entre en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial, cuando quedará sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica de 2017, que consideraba esta actividad "una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias".

Así, El Salvador le abrirá la puerta a la explotación minera, luego de semanas de pulso entre Bukele, que planteó la medida, y organizaciones defensoras del medio ambiente que ponen la lupa sobre los posibles efectos de apostarle a esta actividad.

El 27 de noviembre, Bukele comenzó a promover públicamente la posibilidad de retomar la minería. En ese momento, aseguró que en el país existen “los yacimientos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo”, “valorados en 131.000 millones de dólares”, equivalentes "al 380% del PIB", de acuerdo a un estudio que citó pero del que no reveló mayor detalle.

Durante su anuncio, Bukele destacó que, si estos recursos se explotan de manera responsable, la economía del país podría transformarse de manera inmediata. Además, criticó la ley que prohibía la minería, argumentando que “somos el ÚNICO país en el mundo con una prohibición total de la minería metálica, algo que ningún otro país aplica. ¡Absurdo!", escribió en la red social X, refiriéndose a la legislación anterior.

Críticas y protestas

Sin embargo, la reactivación de la minería ha generado una fuerte oposición entre los grupos medioambientales. Mientras los diputados debatían, unas 300 personas se manifestaron frente al Congreso, con pancartas que decían "No a la minería, sí a la vida" y "Por la salud y la vida, no a la minería".

Vidalina Morales, líder social, reiteró que "El Salvador, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es un país donde la minería definitivamente es inviable".