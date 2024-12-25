Gaza se ha convertido en un lugar donde los niños no tienen refugio ni esperanza de un futuro. Desde el inicio de la ofensiva israelí, en promedio, un niño muere cada hora, reveló la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA. Pero estas cifras no son solo números, sino que representan vidas truncadas y familias devastadas, mientras que los niños que sobreviven lo hacen en medio de constantes bombardeos y una grave crisis humanitaria.
El director de la UNRWA, Philippe Lazzarini, denunció este martes que “no hay lugar para la infancia” en Gaza, recordando que 14.500 niños han muerto allí desde el 7 de octubre de 2023, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
“No son números, son vidas truncadas”, subrayó el director de la agencia, y agregó que “matar a niños no se puede justificar”.
Además, advirtió que los menores que logran sobrevivir “quedan marcados física y emocionalmente”. “Privados de aprendizaje, los niños y niñas de Gaza buscan entre los escombros. El tiempo avanza para ellos: están perdiendo sus vidas, su futuro y, sobre todo, su esperanza”, añadió.
A principios de este año, la ONG internacional Oxfam afirmó que en solo un año el ejército israelí había asesinado a más mujeres y niños en Gaza que en cualquier otro conflicto reciente.
Asimismo, la semana pasada, la directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Catherine Russell, hizo un llamado urgente para que la comunidad internacional actúe: “El mundo no puede mirar hacia otro lado cuando tantos niños están expuestos diariamente al derramamiento de sangre, el hambre, las enfermedades y el frío”.
“Hacemos un llamado urgente a todas las partes en el conflicto, y a quienes tienen influencia sobre ellas, para que adopten medidas decisivas que pongan fin al sufrimiento de los niños, liberen a todos los rehenes, garanticen que se respeten los derechos de los niños y cumplan las obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario”, insistió Russell.
Además, muchos de los niños que sobreviven también afrontan otra dura realidad: la dificultad –y en muchos casos, imposibilidad– de ser evacuados para recibir tratamiento por heridas graves provocadas por los ataques israelíes o enfermedades crónicas. Este mes, UNICEF denunció que al menos 2.500 niños deben ser evacuados de inmediato, sin embargo, se encuentran esperando desde hace meses a que Tel Aviv responda a sus solicitudes.
Al menos 24 muertos en ataques nocturnos
Bombardeos del ejército israelí contra casas y tiendas en campos de desplazados en Gaza mataron al menos a 24 palestinos durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, informaron fuentes médicas.
Diez personas fallecieron en Jan Yunis cuando un avión de combate israelí bombardeó una vivienda en la zona de Maen. En otro ataque, dirigido contra un apartamento residencial en el barrio de Al-Manara, murieron dos personas más. Además, equipos de Defensa Civil recuperaron los cuerpos de dos víctimas tras un bombardeo contra una tienda que albergaba desplazados en el oeste de la ciudad.
Un hombre y su esposa también perdieron la vida, y varias personas resultaron heridas cuando las fuerzas israelíes bombardearon una casa en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, indicó otra fuente médica. Los aviones de guerra israelíes también atacaron una casa en la zona de Yabalia Nazla, en el norte del enclave, dejando seis muertos, agregó.
Una mujer embarazada murió en un bombardeo sobre un apartamento en la Ciudad de Gaza, mientras que un joven perdió la vida y tres personas resultaron heridas en otro ataque en la ciudad central de Deir al-Balah, según la misma fuente.
Además, el martes, militares israelíes detonaron dos robots cargados con explosivos cerca del Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, provocando fuertes explosiones que se escucharon hasta la Ciudad de Gaza, informaron testigos a Anadolu. El director del hospital, Hussam Abu Safiya, emitió un comunicado el día anterior informando que “tanques y bulldozers se acercaron inesperadamente a la puerta oeste del hospital bajo un intenso fuego dirigido hacia el hospital”. Añadió que los disparos penetraron la unidad de cuidados intensivos, la sala de maternidad y el área de cirugía especializada, obligando al personal a evacuar a los pacientes hacia los pasillos por seguridad.
En la Cisjordania ocupada, cuatro palestinos murieron por disparos del ejército israelí en la ciudad de Tulkarem, elevando a ocho el número de muertos desde que comenzó una operación militar en la zona el lunes. Un comunicado del ministerio señaló que siete personas más resultaron heridas, incluidas dos de gravedad.
Netanyahu sigue retrasando alto el fuego
Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el martes que un equipo negociador israelí había regresado a Tel Aviv tras una semana de negociaciones “significativas” en el marco de las conversaciones para un alto el fuego que se llevan a cabo en Qatar.
“El equipo negociador, que incluye personal de alto rango del Mossad, el ISA (Agencia de Seguridad de Israel) y las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), regresará esta noche desde Qatar a Israel tras una semana de negociaciones significativas”, dijo su oficina en un comunicado.
Sin embargo, muchos analistas consideran que este movimiento tiene como objetivo real retrasar las negociaciones. Desde noviembre de 2023, Netanyahu ha insinuado avances en las conversaciones, solo para sabotearlos más tarde, continuando las operaciones militares en Gaza. Dentro de Israel, las críticas hacia Netanyahu han aumentado: los partidos de oposición lo acusan de retrasar un acuerdo para mantenerse en el poder.
Por su parte, Hamás expresó repetidamente su disposición a llegar a un acuerdo. De hecho, en mayo aceptó una propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. No obstante, Netanyahu lo rechazó e introdujo condiciones como continuar atacando Gaza, mientras el grupo palestino insiste en un cese total de las hostilidades y la retirada completa de las fuerzas israelíes.