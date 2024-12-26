La explosión que este martes hundió un buque de carga ruso en aguas internacionales frente a España habría sido un "acto terrorista", según informó la empresa estatal a la que pertenecía el barco.

El buque Ursa Major es propiedad de una subsidiaria de Oboronlogistika, empresa del Ministerio de Defensa ruso que proporciona transporte civil y logístico, según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

Oboronlogistika declaró que "cree que se cometió un ataque terrorista contra el Ursa Major el 23 de diciembre de 2024", según un comunicado difundido el miércoles por agencias de noticias rusas. No obstante, no indicó quién podría estar detrás del acto ni sus posibles motivos.

El barco se hundió en aguas internacionales frente a España en la madrugada del martes, después de haber enviado una llamada de socorro el lunes, dejando dos tripulantes desaparecidos.

"Tres explosiones consecutivas" ocurrieron en el barco antes de que comenzara a inundarse, añadió la empresa. No detalló qué pruebas tenía para concluir que un ataque terrorista hundió el Ursa Major.

La unidad de crisis del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia había afirmado el martes en Telegram que el barco se hundió "tras una explosión en la sala de máquinas".

También informó que de los 16 tripulantes rusos a bordo, 14 fueron rescatados y llevados al puerto español de Cartagena, mientras que dos permanecen desaparecidos.