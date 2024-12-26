La explosión que este martes hundió un buque de carga ruso en aguas internacionales frente a España habría sido un "acto terrorista", según informó la empresa estatal a la que pertenecía el barco.
El buque Ursa Major es propiedad de una subsidiaria de Oboronlogistika, empresa del Ministerio de Defensa ruso que proporciona transporte civil y logístico, según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.
Oboronlogistika declaró que "cree que se cometió un ataque terrorista contra el Ursa Major el 23 de diciembre de 2024", según un comunicado difundido el miércoles por agencias de noticias rusas. No obstante, no indicó quién podría estar detrás del acto ni sus posibles motivos.
El barco se hundió en aguas internacionales frente a España en la madrugada del martes, después de haber enviado una llamada de socorro el lunes, dejando dos tripulantes desaparecidos.
"Tres explosiones consecutivas" ocurrieron en el barco antes de que comenzara a inundarse, añadió la empresa. No detalló qué pruebas tenía para concluir que un ataque terrorista hundió el Ursa Major.
La unidad de crisis del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia había afirmado el martes en Telegram que el barco se hundió "tras una explosión en la sala de máquinas".
También informó que de los 16 tripulantes rusos a bordo, 14 fueron rescatados y llevados al puerto español de Cartagena, mientras que dos permanecen desaparecidos.
Explosión en el barco de carga
El barco emitió una señal de socorro el lunes por la mañana frente a la costa del sureste de España en medio del mal tiempo. En ese momento, la embarcación reportó que se estaba inclinando y que los marineros habían lanzado un bote salvavidas, según indicó el servicio de rescate marítimo de España. Añadió que España envió un helicóptero y barcos de rescate que llevaron a los sobrevivientes al puerto.
Más tarde, un buque de guerra ruso llegó al área y asumió el control de la operación de rescate, pues el Ursa Major estaba en medio de aguas de España y Argelia. El buque se hundió durante la noche.
El Ursa Major figura en MarineTraffic.com como un barco de carga general de 124,7 metros de largo.
El barco navegaba desde la ciudad rusa de San Petersburgo hacia Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia.
La semana pasada, Oboronlogistika publicó un comunicado con fotos del barco en puerto, informando que transportaría una carga particularmente grande y pesada: grúas de 380 toneladas cada una y tapas de escotilla para rompehielos de 45 toneladas.
En 2022, Estados Unidos impuso sanciones a Oboronlogistika y a algunos barcos rusos, entre ellos el Ursa Major, por proporcionar "servicios de transporte (...) para la entrega de carga a Crimea ocupada por Rusia". Esto implica que cualquier organización estadounidense que interactúe con la empresa o sus barcos corre el riesgo de enfrentar sanciones.
Por su parte, la inteligencia militar de Ucrania, GUR, afirmó que este buque de carga también se utilizaba para enviar suministros a las tropas rusas en Siria, donde Moscú tiene una base naval en Tartus.