AMÉRICA LATINA
3 MIN DE LECTURA
Brasil enfrenta un aumento alarmante de desastres climáticos, según estudio
Un estudio de la Universidad Federal de Sao Paulo revela que Brasil ha experimentado un incremento alarmante de desastres climáticos entre 2020 y 2023, casi el doble que en las dos décadas previas.
Brasil enfrenta un aumento alarmante de desastres climáticos, según estudio
En noviembre de 2025, Brasil será sede de la COP30, la conferencia climática de la ONU que busca mejorar la coordinación internacional para abordar la crisis climática y su impacto. / Foto: Reuters
29 de diciembre de 2024

Brasil ha experimentado un aumento dramático de desastres climáticos en los últimos años, en comparación con las dos décadas previas, según un nuevo estudio.

"Los desastres climáticos se han vuelto más frecuentes e intensos en las últimas décadas, reflejando los impactos de la crisis climática", afirmó el informe elaborado por la Alianza Brasileña para la Alfabetización Oceánica, con el respaldo del gobierno de Brasil y la UNESCO.

El análisis, realizado por el equipo de investigación de la Universidad Federal de Sao Paulo y publicado el viernes, revela que entre 2020 y 2023, los datos oficiales mostraron un promedio anual de 4.077 desastres relacionados con el clima.

Esa cifra fue casi el doble de los 2.073 desastres registrados anualmente, en promedio, en las dos décadas comprendidas entre 2000 y 2019.

Este incremento fue calificado como un "escenario alarmante" por los autores del informe.

El estudio también evidencia una estrecha correlación entre el aumento de estos desastres y el ascenso de las temperaturas en la superficie de los océanos, un fenómeno que parece vincularse directamente con el calentamiento global.

Recomendados

Impactos crecientes

El estudio también destacó que la histórica sequía y las inundaciones en Brasil en 2024 han sumado nuevos desafíos climáticos para la nación sudamericana.

"Las pérdidas económicas causadas por desastres climáticos en Brasil han aumentado significativamente en las últimas décadas, reflejando los crecientes impactos de la crisis climática", señala el informe.

Se estima que el costo de estos daños en Brasil, entre 1995 y 2023, alcanzó los 88.400 millones de dólares.

Los investigadores subrayaron "la urgencia de tomar medidas para mitigar los impactos de la crisis climática", instando al mundo a esforzarse por alcanzar los objetivos establecidos en el histórico acuerdo de París para frenar el calentamiento global.

Además, "es esencial fortalecer la resiliencia de los sistemas naturales y humanos para enfrentar los impactos que ya están en marcha", concluyeron.

FUENTE:TRT Español
Explora
La ONG de Medellín que se inspira en las utopías de Eduardo Galeano para transformar la realidad
Por Santiago Peluffo Soneyra
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
Venezuela realiza maniobras costeras en medio del despliegue naval de EE.UU.
EE.UU. revoca la visa del presidente colombiano Gustavo Petro
Enviado de EE.UU. dice tener diálogo con Venezuela mientras Maduro convoca simulacro nacional
Milei reafirma apoyo a Israel tras reunión con Netanyahu en Nueva York, mientras crecen las críticas
Lula afirma que Trump está “mal informado” sobre Brasil y promete “corregirlo” en futuras reuniones
Por Baba Umar
Ecuador a referéndum: corte aprueba consulta de Noboa para Asamblea Constituyente y bases militares
Múltiples sismos sacuden Venezuela en plena noche, y también se sienten en Colombia
Maduro evalúa declarar "estado de conmoción", mientras EE.UU. lanza pruebas de misiles desde Florida
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Por Daniel Morales Ruvalcaba
Presidentes de Latinoamérica y EE.UU. en la Asamblea General de la ONU: las claves de sus discursos
EE.UU. rechaza carta de Maduro para dialogar: “La postura sobre Venezuela no ha cambiado”
Carta de Maduro a Trump invita a "preservar paz con diálogo" y rechaza "fake news" de narcotráfico