Brasil ha experimentado un aumento dramático de desastres climáticos en los últimos años, en comparación con las dos décadas previas, según un nuevo estudio.
"Los desastres climáticos se han vuelto más frecuentes e intensos en las últimas décadas, reflejando los impactos de la crisis climática", afirmó el informe elaborado por la Alianza Brasileña para la Alfabetización Oceánica, con el respaldo del gobierno de Brasil y la UNESCO.
El análisis, realizado por el equipo de investigación de la Universidad Federal de Sao Paulo y publicado el viernes, revela que entre 2020 y 2023, los datos oficiales mostraron un promedio anual de 4.077 desastres relacionados con el clima.
Esa cifra fue casi el doble de los 2.073 desastres registrados anualmente, en promedio, en las dos décadas comprendidas entre 2000 y 2019.
Este incremento fue calificado como un "escenario alarmante" por los autores del informe.
El estudio también evidencia una estrecha correlación entre el aumento de estos desastres y el ascenso de las temperaturas en la superficie de los océanos, un fenómeno que parece vincularse directamente con el calentamiento global.
Impactos crecientes
El estudio también destacó que la histórica sequía y las inundaciones en Brasil en 2024 han sumado nuevos desafíos climáticos para la nación sudamericana.
"Las pérdidas económicas causadas por desastres climáticos en Brasil han aumentado significativamente en las últimas décadas, reflejando los crecientes impactos de la crisis climática", señala el informe.
Se estima que el costo de estos daños en Brasil, entre 1995 y 2023, alcanzó los 88.400 millones de dólares.
Los investigadores subrayaron "la urgencia de tomar medidas para mitigar los impactos de la crisis climática", instando al mundo a esforzarse por alcanzar los objetivos establecidos en el histórico acuerdo de París para frenar el calentamiento global.
Además, "es esencial fortalecer la resiliencia de los sistemas naturales y humanos para enfrentar los impactos que ya están en marcha", concluyeron.