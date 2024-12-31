La destrucción de hospitales en el norte de Gaza a manos de Israel forma parte de una campaña de "limpieza étnica" contra los palestinos: esa fue la denuncia que el periódico israelí Haaretz publicó en un reciente editorial.

En su texto, el medio criticó las acciones del ejército israelí en el norte de Gaza, al señalar que su objetivo es impedir que los palestinos desplazados regresen a sus hogares, lo que equivale a despoblar la región de manera eficaz.

El periódico sostuvo que estas acciones, especialmente la demolición de hospitales, obligan a los palestinos que residen en el norte de Gaza a trasladarse al sur del enclave para recibir atención médica básica.

En ese sentido, el medio indicó que una región tan extensa no puede quedar sin hospitales, especialmente en tiempos de conflicto. De hecho, recordó que el Cuarto Convenio de Ginebra establece una protección especial para los hospitales durante los conflictos armados.

El editorial también criticó las justificaciones del ejército israelí para sus ataques, afirmando que la presencia de armas ligeras o municiones en un hospital, o incluso de personas armadas recibiendo tratamiento, no justifica un operativo militar de este tipo.

Además, señaló que el norte de Gaza ha sido destruido y que el ejército israelí ahora busca completar la demolición, enfatizando que esta acción es ilegal y que, en ningún caso, debería incluir hospitales.

Asimismo, el periodico condenó los intentos de las fuerzas de Tel Aviv por justificar sus acciones publicando fotos de dos pistolas y un cuchillo supuestamente encontrados en los hospitales.

El editorial destacó que tales evidencias no sustentan las afirmaciones del ejército y no pueden justificar la humillación de obligar a decenas de pacientes y médicos a evacuar el hospital, vestidos únicamente con ropa interior.

El hospital Kamal Adwan, nombrado en honor a un miembro del Comité Central de Fatah asesinado en 1973, era el único gran centro médico que aún operaba en el norte de Gaza: atendía a más de 400.000 personas antes de los ataques.

El viernes de la semana pasada, el Ejército de Israel rodeó el centro médico, evacuando por la fuerza al personal de salud y a los heridos. Partes del hospital fueron incendiadas durante la incursión.

Hospitales en Gaza se convirtieron en una “trampa mortal”

Los hospitales de Gaza se han convertido en una "trampa mortal", afirmó el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al enfatizar que esas instalaciones deben ser protegidas durante el conflicto.

"Como si los bombardeos incesantes y la terrible situación humanitaria en Gaza no fueran suficientes, el único santuario donde los palestinos deberían haberse sentido seguros se convirtió en realidad en una trampa mortal", afirmó Türk. "La protección de los hospitales durante la guerra es primordial y debe ser respetada por todas las partes, en todo momento", insistió.

A las declaraciones de Türk se suma un informe de la ONU publicado este martes que concluyó que los ataques israelíes contra hospitales y sus inmediaciones en Gaza han dejado el sistema de salud en el territorio palestino al borde del colapso.

"El patrón de ataques mortales de Israel contra hospitales y sus inmediaciones en Gaza, y los combates asociados, llevaron al sistema de salud al borde del colapso total, con efectos catastróficos en el acceso de los palestinos a atención médica", afirmó la oficina de derechos humanos de la ONU en un comunicado.

Los ataques de Israel continúan

El ejército israelí continuó demoliendo casas y bombardeando varias áreas en Gaza en medio de su ofensiva genocida contra el enclave palestino.