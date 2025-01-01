El 2025 comienza con horror en Gaza: el ejército israelí ha matado a dos palestinos, incluido un niño de 8 años, en las primeras horas del año, como parte del genocidio más amplio llevado a cabo por Tel Aviv en el enclave desde octubre de 2023.

Según informes, el ejército israelí bombardeó la vivienda de la familia Abu Dhaher en el campamento de Bureij durante la madrugada del miércoles, matando a Adam Farhallah, un niño de ocho años, quien se convierte en el primer civil palestino y el primer niño asesinado por Israel en Gaza en 2025.

Un desgarrador video, compartido por activistas locales en X, muestra a un adolescente palestino junto al cuerpo de Farhallah, sosteniendo la pierna amputada del niño.

"El niño dormía con hambre y frío... al comenzar 2025, esto es lo que le pasa," lamenta el adolescente en el video.

El mismo bombardeo también acabó con la vida de Khuloud Abu Daher, palestina de 27 años, según informaron medios locales y activistas.