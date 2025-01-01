ORIENTE MEDIO
3 MIN DE LECTURA
Gaza arranca 2025 con un niño de 8 años como primera víctima del genocidio
El ejército israelí mata al niño palestino Adam Farhallah de ocho años, junto con Khuloud Abu Daher, de 27 años, en la madrugada del nuevo año.
Gaza arranca 2025 con un niño de 8 años como primera víctima del genocidio
Una desgarradora grabación compartida en X por activistas locales muestra a un adolescente palestino cerca del cadáver de Farhallah, sosteniendo la pierna amputada del niño. / Foto: X/@gazanotice / Others
1 de enero de 2025

El 2025 comienza con horror en Gaza: el ejército israelí ha matado a dos palestinos, incluido un niño de 8 años, en las primeras horas del año, como parte del genocidio más amplio llevado a cabo por Tel Aviv en el enclave desde octubre de 2023.

Según informes, el ejército israelí bombardeó la vivienda de la familia Abu Dhaher en el campamento de Bureij durante la madrugada del miércoles, matando a Adam Farhallah, un niño de ocho años, quien se convierte en el primer civil palestino y el primer niño asesinado por Israel en Gaza en 2025.

Un desgarrador video, compartido por activistas locales en X, muestra a un adolescente palestino junto al cuerpo de Farhallah, sosteniendo la pierna amputada del niño.

"El niño dormía con hambre y frío... al comenzar 2025, esto es lo que le pasa," lamenta el adolescente en el video.

El mismo bombardeo también acabó con la vida de Khuloud Abu Daher, palestina de 27 años, según informaron medios locales y activistas.

Recomendados

Genocidio en Gaza

Desde octubre de 2023, el ejército israelí ha llevado a cabo una ofensiva genocida en Gaza que ha provocado la muerte de más de 45.500 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha dejado más de 110.000 heridos. Sin embargo, analistas estiman que la cifra de muertes podría ser mucho mayor, con un balance real que podría superar los 200.000 fallecidos.

Esta ofensiva ha destruido o dañado el 90% de la infraestructura del enclave, incluidos hogares, escuelas y hospitales, y ha desplazado a la mayoría de los 2.4 millones de residentes de Gaza.

En respuesta a estos hechos, la Corte Penal Internacional emitió en noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza.

Además, Israel enfrenta un caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia debido a su campaña militar en el enclave.

FUENTE:TRT Español
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar