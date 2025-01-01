Ahmed Al-Sharaa, líder de la nueva administración siria, sostuvo un encuentro con una delegación de la comunidad cristiana en Damasco, el primero desde el inicio de la transición política en el país. Según informó la Agencia de Noticias Siria (SANA) a través de Telegram, la reunión marca un momento significativo en los esfuerzos por construir una Siria más inclusiva.

El "Comando General" confirmó la reunión: “El jefe de la nueva administración siria, Ahmad Al-Sharaa, se entrevistó con una delegación de la comunidad cristiana”.

En las imágenes difundidas, Al-Sharaa, vestido de traje y corbata, aparece rodeado de líderes religiosos de distintas denominaciones, incluidas las iglesias ortodoxa, católica, armenia ortodoxa y anglicana.

Tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad, las comunidades cristianas, que representan alrededor del 16 % de la población siria, solicitaron una mayor inclusión en el actual proceso político.