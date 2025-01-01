ORIENTE MEDIO
3 MIN DE LECTURA
El líder sirio Ahmed Al-Sharaa se reúne con delegación cristiana en Damasco
Ahmed Al-Sharaa, líder de la nueva administración siria, se reunió con una delegación cristiana en Damasco, marcando un importante paso hacia la inclusión y el diálogo interreligioso en el país.
El líder sirio Ahmed Al-Sharaa se reúne con delegación cristiana en Damasco
Ahmed Al-Sharaa, líder de la nueva administración siria, se reunió con una delegación cristiana en Damasco, marcando un importante paso hacia la inclusión y el diálogo interreligioso en el país. Foto: AA / Others
1 de enero de 2025

Ahmed Al-Sharaa, líder de la nueva administración siria, sostuvo un encuentro con una delegación de la comunidad cristiana en Damasco, el primero desde el inicio de la transición política en el país. Según informó la Agencia de Noticias Siria (SANA) a través de Telegram, la reunión marca un momento significativo en los esfuerzos por construir una Siria más inclusiva.

El "Comando General" confirmó la reunión: “El jefe de la nueva administración siria, Ahmad Al-Sharaa, se entrevistó con una delegación de la comunidad cristiana”.

En las imágenes difundidas, Al-Sharaa, vestido de traje y corbata, aparece rodeado de líderes religiosos de distintas denominaciones, incluidas las iglesias ortodoxa, católica, armenia ortodoxa y anglicana.

Tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad, las comunidades cristianas, que representan alrededor del 16 % de la población siria, solicitaron una mayor inclusión en el actual proceso político.

Recomendados
RelacionadoCristianos sueñan con una Siria inclusiva y tolerante tras caída de Assad

El primer ministro interino, Mohammad Al-Bashir, reafirmó la postura del gobierno de transición la semana pasada: “Precisamente por ser islámicos, garantizaremos los derechos de toda la población y todas las confesiones en Siria”. Además, invitó a los sirios en el extranjero a regresar, asegurándoles un entorno respetuoso de sus derechos.

Durante la ofensiva relámpago de las fuerzas opositoras, que duró 12 días, Ahmed Al-Sharaa pidió a los miembros de su grupo que garantizaran “un trato excelente con las minorías religiosas en las ciudades que fueron tomando en su poder”.

La reunión se enmarca dentro de los esfuerzos por fomentar el diálogo y la cooperación entre las diferentes comunidades religiosas en Siria. Con una población cristiana estimada en 2,4 millones de personas, este tipo de encuentros podrían contribuir a fortalecer las relaciones interreligiosas en el país.

FUENTE:TRT Español
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar