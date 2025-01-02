MUNDO
3 MIN DE LECTURA
Türkiye, “profundamente consternada” por el ataque en Nueva Orleans
El Ministerio de Relaciones Exteriores turco afirmó que espera que los responsables del ataque a una multitud que celebraba Año Nuevo en Nueva Orleans, EE.UU., rindan cuentas ante la justicia.
Türkiye, “profundamente consternada” por el ataque en Nueva Orleans
La zona histórica donde ocurrió el ataque es popular entre los turistas y es un punto de celebración en torno a los días festivos más importantes, especialmente la víspera de Año Nuevo. / Foto: AP
2 de enero de 2025

Türkiye envió sus condolencias por el ataque que dejó al menos 10 muertos y 30 heridos en Luisiana, en Estados Unidos, este miércoles.

“Estamos profundamente consternados por el ataque que ocurrió en Nueva Orleans, Estados Unidos”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores turco en un comunicado. Asimismo, extendió sus condolencias a las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.

“Esperamos que el motivo del ataque se esclarezca lo antes posible y que los posibles responsables rindan cuenta ante la justicia”, agregó el comunicado.

Al menos 10 personas murieron y 30 resultaron heridas cuando un hombre atropelló con su camión a una multitud que celebraba el Año Nuevo en el popular Barrio Francés de Nueva Orleans este miércoles, según informaron las autoridades locales.

De acuerdo con un comunicado publicado en el sitio web de la ciudad, el incidente ocurrió aproximadamente a las 09:15 GMT (03:15 hora local) en la intersección de las calles Canal y Bourbon. Los heridos fueron trasladados a cinco hospitales cercanos.

Recomendados

Varios medios informaron que el sospechoso de realizar el ataque había muerto, citando a fuentes anónimas de las fuerzas de seguridad.

La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, dijo durante una conferencia de prensa que el incidente mortal fue un "ataque terrorista".

Asimismo, un funcionario del FBI que brindó información a periodistas junto a Cantrell mencionó que se encontró al menos un artefacto explosivo improvisado y que los agentes estaban investigando si era un "dispositivo funcional o no".

El atacante también abrió fuego desde su vehículo después de que este se estrellara, hiriendo a dos agentes, quienes se encuentran en condición estable, según la policía.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Los BRICS tendrán una cumbre clave en Río: ¿qué los acerca y qué los aleja antes de este encuentro?
Por Djoomart Otorbaev
Envejecimiento poblacional: ¿qué desafíos plantea un mundo con menos jóvenes y más ancianos?
Por Julián Bilmes
De Arafat a Muzdalifah: cómo el Hajj nos enseña a caminar con humildad sobre la tierra
Por Kübra Solmaz
Türkiye y Rusia reiteran compromiso con la unidad de Siria y renuevan impulso al diálogo con Ucrania
La prohibición de los talibanes al opio: ¿es posible una transformación genuina?
Por Ata Şahit
Trump confirma que los aranceles a Canadá y México "seguirán adelante"
Por Redacción
Es diseñador, lucha contra prejuicios y lleva la causa palestina a la moda
Por Hajar Elkahlaoui
Día Internacional de la Lengua Materna: la diversidad en peligro
Por Lourdes Albornoz
Siria: La burocracia europea cede ante la agilidad de Moscú
Criptofiasco de Milei y la lección de Pinocho: reflexiones de un economista
Por Guido Neidhöfer
Estudiantes sirios en Türkiye, un puente entre Ankara y Damasco
Por Faruk Tasci
El periodista argentino que denunció en los ‘70 los atropellos en Palestina
Por Federico Donner
Mientras Occidente flaquea, las naciones musulmanas lideran la diplomacia
Por Ian Proud
Latinos en Londres: una comunidad que crece pese al desplazamiento urbano
Por Santiago Peluffo Soneyra
Beligerancia de Trump y amenazas de Israel dejan a Irán en posición frágil
Por Ata Şahit
¿Qué le espera a China con Trump? Posturas duras pero negociaciones aún más
Por Hamza Castillo