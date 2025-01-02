Cada día, mujeres, ancianos, niños y también bebés mueren en Gaza, ya sea bajo el impacto de las bombas del ejército israelí o por las condiciones inhumanas que sufren, en medio de una asfixiante crisis humanitaria. Desde que comenzó la ofensiva de Tel Aviv sobre el enclave, más de mil bebés palestinos, muchos de ellos recién nacidos, han muerto, según informaron las autoridades locales.

Según la Oficina de Medios en Gaza, al menos 1.091 bebés, incluidos 238 recién nacidos, perdieron la vida desde el 7 de octubre de 2023. Una cifra estremecedora que refleja la brutalidad de los ataques.

Además, este lunes, las autoridades sanitarias locales informaron que al menos siete personas, incluidos seis bebés, murieron congelados debido al frío invernal en medio del bloqueo israelí en el enclave.

Ahora, los relatos de los familiares que perdieron a sus bebés debido al frío se multiplican. En este contexto, Syed, una médica de emergencias estadounidense que pasó casi un mes en Gaza como voluntaria en el Hospital de Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, aseguró que “no está sorprendida” de que los bebés estén murieron por las bajas temperaturas.

“Es muy difícil para los recién nacidos mantener su temperatura corporal cuando viven en circunstancias horribles y sin satisfacer las necesidades humanas básicas", afirmó en una entrevista con el sitio de noticias Drop Site News, e insistió en que la prohibición de Israel sobre los materiales de construcción, que impide la edificación de viviendas adecuadas, ha contribuido directamente a estas muertes.

"He estado en algunas tiendas de campaña de las personas y puedo imaginar el sufrimiento en medio del viento y la lluvia extremos", explicó la médica. "Además, las personas no tienen ropa adecuada para protegerse del frío, ni pueden conseguir los medicamentos necesarios para prevenir la hipotermia”, añadió.

Por otro lado, señaló que casi todos los niños que vio en el hospital presentan signos de desnutrición, manchas de hipopigmentación en la piel y el cabello, así como algún tipo de afección inflamatoria o infecciosa. “El futuro de los niños será muy sombrío. De hecho, no hay futuro", sentenció.

Otro médico que trabajó en el Hospital de Mártires de Al-Aqsa, Khalid Abu-Habel, describe la situación en Gaza como "insoportable" e "insoluble" en medio del continuo bloqueo israelí.