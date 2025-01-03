En el 2024, el mundo observó cómo las dinámicas de poder existentes desgarraban las costuras del orden global. Sin embargo, desde un rincón del mapa, silenciosamente Türkiye cambiaba las reglas del juego internacional.

Desde Siria hasta Somalia, la influencia de Ankara dio forma a algunos de los episodios geopolíticos más cruciales del año, aprovechando una combinación de diplomacia estratégica y constante ayuda humanitaria.

El 8 de diciembre se produjo uno de los momentos decisivos del año, cuando Bashar Al-Assad huyó de Siria después de que las fuerzas de la oposición tomaran con rapidez el control de ciudades clave, desde Alepo hasta Damasco.

“Si bien Türkiye no participó directamente en los acontecimientos militares, el resultado fue, en gran parte, resultado de las políticas de Türkiye”, declaró a TRT World Omer Ozkizilcik, experto en política exterior y seguridad. Un hecho que reconfiguró no solo Oriente Medio, sino también el papel del país en toda la región.

En 2020, Türkiye lanzó en la región siria de Idlib, la “Operación Escudo de Primavera”, que ayudó a prevenir la caída de la oposición siria, dándoles espacio para reagruparse, recapacitar y, al final, obtener ventaja contra las fuerzas de Assad.

“Gracias a la protección turca de Idlib y el norte de Siria”, explicó Ozkizilcik, “la oposición armada siria pudo aprovechar la oportunidad que les brindó la guerra en Ucrania y la escalada israelí con Irán”.

“Aquí, después del pueblo sirio, el mayor ganador es Türkiye”, sostuvo.

En 2024, la labor diplomática de Türkiye se extendió más allá de sus fronteras. Desde la mediación en África hasta el desafío a las estructuras globales de poder, Türkiye se ha posicionado como un actor clave en el escenario internacional.

Más allá de sus fronteras

Türkiye se ha opuesto durante mucho tiempo al régimen de Assad debido a su brutal represión de las disidencias y su alianza con el PKK/YPG, el grupo terrorista responsable de la matanza de decenas de miles de civiles.

Aun así, Ankara pidió repetidamente a Assad que llegara a un compromiso político con la oposición para poner fin a 13 años de guerra civil. Sin embargo, él se negó a sentarse a la mesa de negociaciones, con la esperanza de que sus aliados —Rusia e Irán— acudieran en su ayuda como habían hecho en oportunidades anteriores.

“La dura respuesta inicial de Moscú y Teherán fue un indicio que reveló sus límites de influencia y poder”, dijo Ozkizilcik, explicando que, si bien Irán emergió como el mayor “perdedor” junto a Assad, la influencia de Rusia en Siria también disminuyó significativamente a pesar de su presencia en las bases militares de Hmeimim y Tartus.

Aún así, Ankara logró un delicado equilibrio con sus socios regionales. Las conversaciones del ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, con sus homólogos ruso e iraní en el Foro de Doha de 2024 el 7 de diciembre, ayudaron a facilitar la transición en Siria, allanando el camino para la salida de Assad, y manteniendo al mismo tiempo los lazos diplomáticos y la buena voluntad.

Según Ozkizilcik, Türkiye puede desempeñar ahora un papel fundamental en el futuro de Siria, dando forma a los esfuerzos de reconstrucción del país e influyendo en una dinámica geopolítica más amplia.

La caída de Assad fue una victoria estratégica que se alinea con varios de los objetivos clave de Ankara, agrega el experto, incluido un retorno seguro de los refugiados y la estabilidad en la región.

Pero el impacto de los acontecimientos en Siria va más allá de la región.

Ozden Zeynep Oktav, profesora de la Universidad Medeniyet de Estambul, considera que la retirada de Rusia e Irán de la región también ha iniciado un nuevo período de cooperación entre Türkiye y Estados Unidos, un desarrollo que continuará desarrollándose en 2025.

Consecuencias de la agresión israelí

Oktav dice que los ataques crecientes de Israel a Gaza y a la región en 2024, impulsaron en Türkiye una política exterior "altamente proactiva". Pues Ankara actuó en consecuencia para establecer su liderazgo en la región.

A nivel mundial, Türkiye ha sido una de las voces críticas más contundentes de las atrocidades israelíes. En distintos foros internacionales, el Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan presionó continuamente por un alto el fuego y un acceso humanitario sin obstáculos para los palestinos.

A diferencia de otros países, los esfuerzos de Türkiye fueron más allá de una retórica discursiva: el país ha brindado una importante ayuda humanitaria a Gaza y, en mayo de 2024, impuso un embargo comercial total a Israel.

En agosto, Ankara se unió a la demanda en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que responsabiliza a Israel por el genocidio en Gaza y recibió en el Parlamento al presidente palestino Mahmoud Abbas.

“El enfoque de Türkiye siempre ha sido diferente”, señala Oktav. “Mientras que otras naciones han priorizado sus intereses económicos y adoptado una postura pragmática, Türkiye ha colocado constantemente en el centro de su política exterior, la moral y los valores humanos”.

La política exterior de Ankara ha generado tanta confianza que, durante una visita en diciembre, el primer ministro del Líbano, Najib Mikati, expresó en una conferencia de prensa conjunta con Erdogan, que la “confianza del Líbano en Dios y en nuestros amigos, especialmente Türkiye, ha sido nuestra fuerza”.

La diplomacia internacional de Türkiye prioriza al mismo tiempo, la estabilidad, y está basada con firmeza en la preservación de determinadas fronteras.

Este enfoque es claramente visible en el respaldo a un Estado palestino basado en las fronteras de 1967 y en los llamados a preservar la integridad territorial de una Siria unificada contra las amenazas de Israel y del PKK-YPG.

Desafiando un orden mundial fallido

En 2024 con Gaza como motor, Türkiye llevó su crítica del sistema global a nuevas esferas.

Mientras la comunidad internacional permanecía paralizada ante las atrocidades israelíes, Türkiye amplificó su voz y exigió unas Naciones Unidas más democráticas e inclusivas que pudieran abordar mejor las crisis más urgentes del mundo.

El llamado de Türkiye a la reforma dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular en relación con su incapacidad para actuar en cuestiones como las conflictos en Gaza y Ucrania, fue un pilar clave de la visión más amplia de Ankara de un orden mundial multipolar, en el que el poder se comparta entre las naciones de manera más equitativa.

Al mismo tiempo, Türkiye profundizó su compromiso con actores globales emergentes, en particular a través de sus crecientes vínculos con los BRICS.