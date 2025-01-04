El grupo de resistencia palestino Hamás ha pedido al movimiento Fatah que responda positivamente a los esfuerzos para establecer un "Comité de Apoyo Comunitario" para gobernar Gaza.
En un comunicado publicado este viernes, Hamás dijo que recientemente había recibido y examinado "numerosas iniciativas y propuestas nacionales en el marco de los esfuerzos para salvar a Gaza del genocidio que enfrenta a manos de las milicias sionistas con la complicidad de Occidente y un escandaloso fracaso internacional".
"Esperamos que nuestros hermanos de Fatah y de la Autoridad Palestina respondan positivamente a los esfuerzos para formar el comité", añadió.
Hamás explicó que, en los últimos meses, ha cooperado con "los esfuerzos de Egipto y ha buscado formar un gobierno de consenso nacional o uno tecnocrático".
"Hemos logrado avances significativos con nuestros hermanos de Fatah, bajo los auspicios de nuestros hermanos egipcios, para formar dicho gobierno", dijo Hamás. Y señaló: "Hemos llegado a acuerdos y consensos con muchas facciones, figuras nacionales y actividades, y se entregó a Egipto una lista de nombres propuestos".
Una ofensiva genocida en Gaza
El movimiento afirmó su disposición a "implementar cualquier acuerdo alcanzado a nivel nacional y seguimos abiertos a cualquier fórmula que una al pueblo palestino".
Desde 2007, ha habido una división geográfica y política entre Fatah y Hamás, y múltiples mediaciones regionales e internacionales fracasaron en resolver la división.
Mientras tanto, Israel continúa su ofensiva genocida en Gaza que ha matado a más de 45.500 víctimas, en su mayoría mujeres y niños, desde el 7 de octubre de 2023, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego inmediato.
En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.
Israel también enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su guerra mortal en Gaza.