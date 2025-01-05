La barbarie de Israel contra Gaza sigue tiñendo esta tierra de sangre: los ataques de Tel Aviv mataron a 184 palestinos e hirieron a decenas más sólo en los últimos tres días, según informó la Oficina de Medios del enclave.

"En una escalada peligrosa y poco ética, como de costumbre, el ejército de ocupación israelí ejecutó más de 94 ataques, bombardeos y crímenes en las últimas 72 horas, apuntando contra civiles desarmados y contra áreas residenciales en las gobernaciones de Gaza, especialmente en la Ciudad de Gaza, de manera brutal y deliberada", sostuvo la oficina en un comunicado.

"Los ataques mataron a más de 184 palestinos, incluidos decenas cuyos cuerpos no han sido recuperados debido a la destrucción de la infraestructura y la imposibilidad de llegar a ellos bajo los escombros", agregó la oficina.

En medio de estas masacres y de la hambruna sistemática a la que Gaza ha sido sometida durante meses, Israel ahora evalúa limitar aún más en ingreso de ayuda humanitaria al enclave, según un reporte periodístico.

El Canal 12 de Israel informó que Tel Aviv considera reducciones sustanciales a la ayuda humanitaria para Gaza ahora que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para asumir el cargo.

De acuerdo al reporte, los niveles actuales de ayuda humanitaria en Gaza se han mantenido durante el Gobierno del presidente saliente Joe Biden, pero pueden cambiar en las próximas semanas después de que Trump asuma el cargo el 20 de enero.

Una fuente política israelí anónima le dijo al Canal 12: "Dudamos que la cantidad de ayuda actualmente permitida en Gaza siga siendo la misma bajo la administración de Trump". Y añadió: "Si se toma esa decisión de reducir la ayuda, se coordinará con el nuevo gobierno estadounidense".

Desde que empezó la brutal ofensiva de Israel contra Gaza el 7 de octubre de 2023, Tel Aviv ha impuesto severas restricciones a los cruces hacia el enclave, bloqueando productos de necesidad básica y limitando la ayuda humanitaria, lo que ha empeorado la situación ya crítica.

UNRWA emite alerta urgente sobre la prohibición de Israel en su contra

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) emitió una advertencia urgente sobre la inminente prohibición israelí que podría paralizar su capacidad para proporcionar servicios esenciales a millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada.

La portavoz de la UNRWA, Juliette Touma, dijo al medio RTE de Irlanda que el tiempo se está agotando, ya que se espera que la prohibición entre en vigor a finales de enero tras una decisión del Parlamento israelí del pasado mes de octubre.

“El tiempo se agota ante una posible prohibición de la UNRWA de prestar servicios esenciales a millones de refugiados palestinos”, dijo Touma, subrayando que la ONU no tiene planes de sustituir a la agencia en los territorios ocupados.

“Lo que tiene que ocurrir es que el Parlamento israelí se retracte de la decisión”, añadió.