La barbarie de Israel contra Gaza sigue tiñendo esta tierra de sangre: los ataques de Tel Aviv mataron a 184 palestinos e hirieron a decenas más sólo en los últimos tres días, según informó la Oficina de Medios del enclave.
"En una escalada peligrosa y poco ética, como de costumbre, el ejército de ocupación israelí ejecutó más de 94 ataques, bombardeos y crímenes en las últimas 72 horas, apuntando contra civiles desarmados y contra áreas residenciales en las gobernaciones de Gaza, especialmente en la Ciudad de Gaza, de manera brutal y deliberada", sostuvo la oficina en un comunicado.
"Los ataques mataron a más de 184 palestinos, incluidos decenas cuyos cuerpos no han sido recuperados debido a la destrucción de la infraestructura y la imposibilidad de llegar a ellos bajo los escombros", agregó la oficina.
En medio de estas masacres y de la hambruna sistemática a la que Gaza ha sido sometida durante meses, Israel ahora evalúa limitar aún más en ingreso de ayuda humanitaria al enclave, según un reporte periodístico.
El Canal 12 de Israel informó que Tel Aviv considera reducciones sustanciales a la ayuda humanitaria para Gaza ahora que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para asumir el cargo.
De acuerdo al reporte, los niveles actuales de ayuda humanitaria en Gaza se han mantenido durante el Gobierno del presidente saliente Joe Biden, pero pueden cambiar en las próximas semanas después de que Trump asuma el cargo el 20 de enero.
Una fuente política israelí anónima le dijo al Canal 12: "Dudamos que la cantidad de ayuda actualmente permitida en Gaza siga siendo la misma bajo la administración de Trump". Y añadió: "Si se toma esa decisión de reducir la ayuda, se coordinará con el nuevo gobierno estadounidense".
Desde que empezó la brutal ofensiva de Israel contra Gaza el 7 de octubre de 2023, Tel Aviv ha impuesto severas restricciones a los cruces hacia el enclave, bloqueando productos de necesidad básica y limitando la ayuda humanitaria, lo que ha empeorado la situación ya crítica.
UNRWA emite alerta urgente sobre la prohibición de Israel en su contra
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) emitió una advertencia urgente sobre la inminente prohibición israelí que podría paralizar su capacidad para proporcionar servicios esenciales a millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada.
La portavoz de la UNRWA, Juliette Touma, dijo al medio RTE de Irlanda que el tiempo se está agotando, ya que se espera que la prohibición entre en vigor a finales de enero tras una decisión del Parlamento israelí del pasado mes de octubre.
“El tiempo se agota ante una posible prohibición de la UNRWA de prestar servicios esenciales a millones de refugiados palestinos”, dijo Touma, subrayando que la ONU no tiene planes de sustituir a la agencia en los territorios ocupados.
“Lo que tiene que ocurrir es que el Parlamento israelí se retracte de la decisión”, añadió.
EE.UU. aprueba acuerdo de armas para Israel por 8.000 millones de dólares
El Gobierno del presidente Joe Biden aprobó un gran paquete de armas por 8.000 millones de dólares para Israel, que incluye municiones para aviones de combate, proyectiles de artillería y misiles para helicópteros de ataque, según informó el medio de comunicación israelí Walla.
La aprobación ocurrió este sábado, mientras Israel ha intensificado sus ataques en el norte de Gaza, especialmente en el campo de refugiados de Yabalia, Beit Lahia y Beit Hanoun desde el 5 de octubre.
Fuentes anónimas dijeron que el Departamento de Estado de Estados Unidos había notificado informalmente al Congreso sobre el acuerdo de armas, que se espera sea el paquete final de la administración saliente antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el 20 de enero.
Según el informe de Walla, el paquete incluye misiles aire-aire AIM-120C-8 AMRAAM para la defensa contra amenazas aéreas como los drones. Si bien algunos equipos pueden proceder de las reservas estadounidenses existentes, la mayoría requerirá nueva producción, y se espera que la entrega se realice en el transcurso de varios años.
El departamento dijo al Congreso que el acuerdo tiene como objetivo fortalecer la seguridad a largo plazo de Israel mediante la reposición de municiones críticas y sistemas de defensa aérea.
El anuncio contradice las afirmaciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y sus aliados sobre un llamado "embargo de armas silencioso" impuesto por el Gobierno de Biden en los últimos meses.
En mayo pasado, el Departamento de Defensa expresó su preocupación por el hecho de que Israel pudiera haber utilizado armas estadounidenses en Gaza de manera que se violara el derecho internacional humanitario, pero no acusó formalmente a Israel de tales violaciones.
La brutalidad de Israel
La actual ofensiva genocida de Israel contra Gaza matado a más de 45.600 personas, principalmente mujeres y niños, desde el 7 de octubre de 2023, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto el fuego inmediato.
En noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. Israel también se enfrenta a un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su letal campaña militar en Gaza.