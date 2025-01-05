ORIENTE MEDIO
Fuerzas de paz en Líbano denuncian que Israel eliminó línea de retirada
La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) acusó al ejército israelí de eliminar la marca de la línea de retirada y destruir una torre de observación de las fuerzas libanesas.
"Hacemos un llamado a todos los actores para que eviten cualquier acción, incluida la destrucción de bienes e infraestructuras civiles, que pueda poner en peligro el cese de las hostilidades", afirmaron las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano./ Foto: Archivo AA / Photo: AA Archive
5 de enero de 2025

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) condenó con dureza que el Ejército de Israel haya destruido una torre de observación de las fuerzas libaneses, y eliminado un barril azul que marcaba la línea de retirada entre los dos países.

La FPNUL denunció en un comunicado que su personal observó una excavadora del ejército israelí "destruyendo un barril azul que marcaba la línea de retirada entre el Líbano e Israel en Labbouneh".

Y añadió que la excavadora también destruyó "una torre de observación perteneciente a las Fuerzas Armadas Libanesas inmediatamente al lado de una posición de la FPNUL allí".

En esa línea, la FPNUL condenó enérgicamente el incidente y afirmó que la "destrucción deliberada y directa por parte del ejército israelí de bienes claramente identificables de la FPNUL y de infraestructura perteneciente a las Fuerzas Armadas Libanesas es una flagrante violación de la resolución 1701 y del derecho internacional".

"Hacemos un llamado a todos los actores para que eviten cualquier acción, incluida la destrucción de bienes e infraestructuras civiles, que pueda poner en peligro el cese de las hostilidades", concluyó la fuerza de la ONU.

Violaciones de Israel

La Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada el 11 de agosto de 2006, pide el cese total de las hostilidades entre Hezbollah e Israel y el establecimiento de una zona libre de armas entre la Línea Azul y el río Litani en el sur del Líbano, con excepciones para el ejército libanés y la FPNUL.

Hasta el sábado por la noche, Israel había cometido 383 violaciones del acuerdo de alto el fuego, que han dejado 32 muertos y 39 heridos, según un recuento de la agencia de noticias Anadolu basado en datos oficiales libaneses.

Según las condiciones del alto el fuego, Israel debe retirar sus fuerzas al sur de la Línea Azul (una frontera de facto) en fases, mientras que el ejército libanés debe desplegarse en el sur del Líbano en un plazo de 60 días.

Los datos del Ministerio de Salud libanés indican que desde que comenzó la ofensiva israelí contra el Líbano el 8 de octubre de 2023, han muerto al menos 4.063 víctimas, entre ellas mujeres, niños y trabajadores sanitarios, mientras que otras 16.664 han resultado heridas.

FUENTE:TRT Español y agencias
