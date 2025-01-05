La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) condenó con dureza que el Ejército de Israel haya destruido una torre de observación de las fuerzas libaneses, y eliminado un barril azul que marcaba la línea de retirada entre los dos países.

La FPNUL denunció en un comunicado que su personal observó una excavadora del ejército israelí "destruyendo un barril azul que marcaba la línea de retirada entre el Líbano e Israel en Labbouneh".

Y añadió que la excavadora también destruyó "una torre de observación perteneciente a las Fuerzas Armadas Libanesas inmediatamente al lado de una posición de la FPNUL allí".

En esa línea, la FPNUL condenó enérgicamente el incidente y afirmó que la "destrucción deliberada y directa por parte del ejército israelí de bienes claramente identificables de la FPNUL y de infraestructura perteneciente a las Fuerzas Armadas Libanesas es una flagrante violación de la resolución 1701 y del derecho internacional".

"Hacemos un llamado a todos los actores para que eviten cualquier acción, incluida la destrucción de bienes e infraestructuras civiles, que pueda poner en peligro el cese de las hostilidades", concluyó la fuerza de la ONU.