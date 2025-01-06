Türkiye ha sido uno de los países más afectados por el terrorismo del Daesh desde el surgimiento del grupo, sufriendo un saldo trágico de 315 muertos y 1.206 heridos en al menos 10 ataques suicidas, 7 ataques con bomba y 4 ataques armados. En respuesta, el país ha asumido un fuerte compromiso tanto a nivel militar como en la cooperación internacional para erradicar esta amenaza terrorista.

Desde el inicio del conflicto en Siria e Iraq, las fuerzas armadas turcas han llevado a cabo diversas operaciones militares clave, como Escudo del Éufrates, Rama de Olivo y Manantial de Paz, que han tenido como objetivo debilitar la presencia del Daesh en el norte de Siria y en la frontera turca. Estas acciones han permitido liberar más de 3.900 kilómetros cuadrados de territorio de grupos terroristas y prevenir la expansión del Daesh, que representaba una amenaza directa para la seguridad de la región.

En 2016, durante la Operación Escudo del Éufrates, las fuerzas armadas de Türkiye neutralizaron a 3.000 terroristas del Daesh y permitieron el regreso a sus hogares de 320.000 refugiados sirios, una de las contribuciones más significativas de Türkiye a la estabilización de la región. Las operaciones realizadas en 2017 y 2018, entre ellas Rama de Olivo, se enfocaron en eliminar la presencia de grupos terroristas en las áreas cercanas a la frontera turca.

Türkiye también ha jugado un papel fundamental en la lucha internacional contra el grupo, siendo miembro de la Coalición Internacional y copresidente del Counter Daesh Coalition Working Group. La base aérea de Incirlik fue crucial para las operaciones de lucha contra el Daesh en Siria, facilitando un intercambio de inteligencia y cooperación militar clave.

A nivel diplomático, se destaca la importancia de una respuesta global coordinada contra Daesh, advirtiendo sobre las células durmientes del grupo y subrayando la necesidad de mantener una vigilancia constante. Además, el país ha sido uno de los principales receptores de refugiados que han huido de las áreas controladas por el grupo, brindando asistencia humanitaria y apoyo a aquellos que huyen de la violencia.

A pesar de los desafíos y el riesgo de un resurgimiento del Daesh debido a las redes clandestinas, Türkiye sigue mostrando un compromiso constante para garantizar la seguridad tanto dentro de sus fronteras como en la región.