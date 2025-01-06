Con la ayuda de Tel Aviv, un soldado israelí investigado por crímenes de guerra huyó de Brasil, donde se había presentado una denuncia en su contra. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó el domingo que facilitó su salida del país en un vuelo comercial, argumentando que la investigación, basada en fotografías de su participación en la destrucción de viviendas civiles en Gaza, está impulsada por “elementos anti-israelíes”.

La investigación fue ordenada por un juez del Distrito Federal de Brasil el pasado 30 de diciembre, aunque fue revelada por medios brasileños este sábado. La denuncia, que fue presentada por la Fundación Hind Rajab (HRF), se sustenta con imágenes de video, datos de geolocalización y fotografías que muestran al soldado participando en la destrucción de viviendas civiles, según la entidad.

Hace una semana, la fundación señaló que el sospechoso, que se encontraba como turista en el país sudamericano, participó en la demolición de viviendas civiles como parte de la campaña genocida de Israel. "Este individuo contribuyó activamente a la destrucción de viviendas y medios de vida", sostuvo una de las abogadas que presentó la denuncia, Maira Pinheiro.

“Un agravio a la soberanía de Brasil”

La Fundación Hind Rajab ha condenado la fuga del soldado, acusando a Israel de orquestar su partida para obstruir la justicia.

"Hay indicios de que se están destruyendo pruebas", indicó la entidad en un comunicado, "esto no solo es un escándalo, sino un agravio a la soberanía y al estado de derecho de Brasil. Israel ha empleado tácticas similares antes".

Asimismo, la organización instó a las autoridades brasileñas a "cumplir con sus responsabilidades, proteger su proceso judicial y garantizar que prevalezca la justicia".

A pesar de la huida del soldado, esta investigación podría sentar el precedente para que soldados israelíes enfrenten juicios mientras están en el extranjero. "En un acontecimiento jurídico histórico. Las autoridades brasileñas han tomado medidas decisivas en relación con una denuncia penal (...) contra un soldado israelí que se encuentra actualmente de turismo en Brasil", afirmó HRF.