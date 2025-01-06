El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, comenzará su segundo mandato en menos de tres semanas, esta vez con un plan más claro y definido, en contraste con el caótico comienzo de su primera administración.
Trump ya anunció quiénes son sus candidatos para cada uno de los 15 puestos del gabinete, así como para un número significativo de otros puestos de alto nivel que requieren el sello de aprobación del Senado de Estados Unidos.
Un hilo conductor que atraviesa a todos los nominados de Trump es su firme lealtad al presidente electo, una diferencia respecto de su primer mandato (2017-2021), cuando tuvo que depender de un gran número de republicanos ya establecidos firmemente en las redes políticas para designar quiénes ocuparían puestos clave.
Pareciera que la mayoría de los nominados para puestos importantes en la administración entrante se han unido a Trump, supuestamente, porque carecen de cualificaciones significativas propias. Otra característica distintiva de la administración entrante es la riqueza colectiva de sus miembros más destacados. Incluso después de descontar la riqueza de Elon Musk –el hombre más rico del mundo, que copresidirá un grupo de trabajo sobre eficiencia gubernamental–, se espera que el gabinete entrante de Trump sea el más rico de la historia.
Así, se estima que el gabinete de Trump tendrá un valor de alrededor de 10.000 millones de dólares, y que al menos 14 multimillonarios ocupen puestos de alto nivel en su administración. En contraste, el gabinete actual del presidente Joe Biden tiene un valor colectivo de sólo 118 millones de dólares.
Estos son los hombres y mujeres que guiarán la segunda y última administración de Trump.
Secretario de Estado
Trump nombró a Marco Rubio, el senador saliente de Florida que pasó de ser un opositor jurado del presidente electo a un aliado leal, para el sumamente importante puesto de secretario de Estado.
Rubio ya figuraba en la lista de posibles vicepresidentes antes de que Trump eligiera al republicano de Ohio, JD Vance, para la vicepresidencia.
Como asesor principal de asuntos exteriores del presidente, el secretario de Estado es el miembro de mayor rango del gabinete. Rubio es conocido como un derechista en política exterior debido a su postura de línea dura sobre China e Irán.
También ha sido un crítico vocal de las políticas de inmigración laxas del partido demócrata, a pesar de que sus padres emigraron de Cuba en 1956.
Fiscal General
Pam Bondi, que trabajó como abogada de Trump cuando el Congreso lo impugnó por primera vez, ha sido nominada para el puesto de fiscal general.
Si el Senado la aprueba, Bondi supervisará todos los procesos federales que lleven a cabo los 93 fiscales de Estados Unidos encargados de hacer cumplir las leyes federales en todo el país.
Después de haber sido fiscal general en Florida, el estado de residencia permanente de Trump, actualmente dirige la oficina jurídica del America First Policy Institute, un grupo de expertos de derecha.
Como jefa del Departamento de Justicia, deberá defender cualquier impugnación legal a las políticas de Trump.
Secretario de Defensa
Trump ha nominado a Pete Hegseth, expresentador del noticiero Fox News y veterano de las guerras de Iraq y Afganistán, como secretario de Defensa.
Es un defensor de una política exterior no intervencionista conocida como “Estados Unidos primero”, en contraste con muchos de los candidatos de Trump para otros puestos importantes de seguridad nacional.
También ha sido un firme defensor de los veteranos estadounidenses acusados de crímenes de guerra.
Director de la CIA
John Ratcliffe es el elegido de Trump para el puesto de director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Ratcliffe es un congresista de Texas que anteriormente se desempeñó como director de inteligencia nacional en la primera administración de Trump.
Participó como "colaborador" del Proyecto 2025, un manual de 922 páginas con propuestas políticas controvertidas destinadas a guiar a la próxima administración conservadora.
Ratcliffe se acercó a Trump después de defender al atribulado presidente durante las audiencias de juicio político. También formó parte del equipo de defensa de Trump durante su primer juicio político.
Embajador ante la ONU
Como muchos otros miembros de la administración entrante de Trump, la embajadora nominada ante la ONU, Elise Stefanik, ha sido una partidaria incondicional de Trump.
Stefanik, una representante republicana del estado de Nueva York en el Congreso, tiene una experiencia mínima en política exterior y seguridad nacional.
Sin embargo, es conocida por su dura crítica hacia la ONU, especialmente porque el organismo internacional ha criticado a Israel por sus acciones en Palestina.
Codirector del programa “DOGE”
Trump ha nombrado a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, para codirigir el grupo de trabajo para mejorar la eficiencia del gobierno (DOGE).
Musk, propietario del fabricante de automóviles Tesla y de la compañía de cohetes SpaceX, invirtió 270 millones de dólares en las elecciones de noviembre para convertirse en el mayor donante político de la historia de Estados Unidos.
Los críticos han expresado su preocupación por la influencia de compra multimillonaria en la administración entrante de Trump. Su nuevo rol le permitirá a Musk influir en la forma en que se gestiona el gasto gubernamental, alineando potencialmente las políticas federales con sus intereses comerciales.
El empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy, que se volvió muy cercano a Trump tras competir contra él por la nominación presidencial republicana de 2024, codirigirá el grupo de trabajo para la eficiencia del gobierno.
Ramaswamy quiere abolir el Departamento de Educación, el FBI y el Servicio de Impuestos Internos, además de abogar por poner fin a la ayuda militar estadounidense a Ucrania.
Directora de Inteligencia Nacional
Trump ha anunciado el nombre de Tulsi Gabbard, congresista durante cuatro mandatos que buscó la nominación del Partido Demócrata para la presidencia en 2020, para el puesto de Directora de Inteligencia Nacional (DNI).
La DNI será la principal asesora del presidente en todos los asuntos de inteligencia. Las 18 agencias de inteligencia estadounidenses, incluida la CIA, reportarán directamente a ella.
Gabbard, quien profesa la religión hindú, es una sionista acérrima. Consolidó sus credenciales sionistas después del 7 de octubre de 2023, al condenar al grupo de resistencia palestino Hamás como una "organización terrorista" que estaba decidida a cometer el "genocidio" de la población judía.
Desestimó a los manifestantes universitarios pro palestinos que pedían un alto el fuego en Gaza como "títeres" de una organización "radical".
Embajador estadounidense en Türkiye
Thomas J Barrack Jr, un inversor de capital privado y fundador de Colony Capital LLC, ha sido nominado como embajador de Estados Unidos en Turquía.
Anteriormente se desempeñó como asesor externo de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump. También presidió el comité que supervisó la toma de posesión de Trump en 2017 y recaudó un récord de 100 millones de dólares para la causa.
Secretario de Salud y Servicios Humanos
Trump le ha pedido a Robert F. Kennedy Jr, sobrino del expresidente estadounidense John F. Kennedy, que se desempeñe como secretario de Salud y Servicios Humanos.
Si el Senado lo aprueba, Kennedy, uno de los escépticos más destacados de las vacunas en el país, estará a cargo de las agencias de atención médica de Estados Unidos.
Kennedy se unió al bando de Trump después de poner fin a su candidatura presidencial independiente tres meses antes de las elecciones de noviembre de 2024.
La postura de Kennedy sobre causas controvertidas, como su apoyo a la leche no pasteurizada, ha desconcertado a la corriente principal de la comunidad científica.
Director del FBI
La elección de Trump para el puesto de director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) es Kash Patel, hijo de inmigrantes indios conocidos por su desconfianza en la comunidad de inteligencia.
Patel prometió el año pasado a dirigirse en contra de miembros de los medios de comunicación y funcionarios del gobierno durante una segunda administración de Trump, diciendo: "Saldremos y encontraremos a los conspiradores no solo en el gobierno, sino en los medios de comunicación".