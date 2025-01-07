El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó el compromiso inquebrantable de su país con la seguridad e integridad de Siria, que por primera vez en seis décadas celebró un año nuevo libre del régimen de la familia Assad.

"Después de 61 años de opresión del partido Baaz y 13 años de masacres, la fe, las creencias y la paciencia prevalecieron en Siria”, dijo el mandatario al hablar después de una reunión del gabinete turco en Ankara.

En esa línea Erdogan reiteró que Türkiye respalda la supervivencia y seguridad de Siria, al señalar que, si es necesario –utilizando una de sus frases más representativas– “podemos llegar de repente una noche”.

“El único destino que aguarda a quienes prefieren el terror y la violencia es ser enterrados con sus armas”, afirmó.

“Türkiye no aceptará la fragmentación de Siria ni la ruptura de su estructura unitaria”, añadió Erdogan, subrayando que se tomarán medidas rápidas si surge cualquier riesgo.

Las palabras del presidente turco llegan en un momento en el que su país ha desarrollado significativamente su industria de defensa, impulsando las capacidades operativas de sus fuerzas armadas y aumentando su influencia geopolítica a través de la expansión de sus exportaciones.

Ahora bien, las inversiones de Ankara en la industria de defensa no tienen por objeto prepararse para una guerra, sino preservar y defender la paz, la independencia, el futuro y la soberanía, añadió Erdogan.

Türkiye advierte a Occidente no armar a terroristas en Siria

Este lunes, Türkiye también advirtió a las potencias occidentales que no deben proporcionar armas al grupo terrorista YPG en Siria bajo el pretexto de luchar contra los terroristas restantes de Daesh también conocido como ISIS.

"Las condiciones en Siria han cambiado. Creemos que es sólo cuestión de tiempo antes de que el PKK/YPG sea eliminado", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, en una conferencia de prensa en Ankara.

El YPG es la rama siria del grupo terrorista PKK, que ha librado una insurgencia durante décadas en la que han muerto decenas de miles de personas, incluidas mujeres y niños.

Estados Unidos ha respaldado continuamente al YPG con apoyo militar y financiero, diciendo que su objetivo es prevenir el resurgimiento de Daesh.

"Si ustedes (Occidente) tienen objetivos diferentes en la región, si quieren servir a otra política utilizando a Daesh como excusa para envalentonar al PKK, entonces tampoco hay manera de hacerlo", dijo Fidan en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo jordano, Ayman Safadi.

El imperio de violencia que el PKK ha construido sobre el pueblo kurdo está al borde del colapso, afirmó Fidan. El grupo terrorista PKK/YPG depondrá las armas en Siria “lo antes posible”.