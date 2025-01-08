El Ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, llegó a la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) para analizar los últimos acontecimientos relacionados con la disputada isla.

Durante su visita este 8 y 9 de enero, se espera que el máximo diplomático mantenga consultas con las autoridades de la RTCN sobre una reunión informal prevista en Suiza bajo auspicios del secretario general de la ONU.

En el anticipado encuentro estarán el presidente de la RTCN, Ersin Tatar; el líder grecochipriota, Nikos Christodoulides, y representantes de Türkiye, Grecia y el Reino Unido para debatir una solución sostenible a la prolongada disputa.

Türkiye, como Estado garante, apoya plenamente una solución de dos Estados y ha realizado esfuerzos constantes para asegurar la seguridad, el desarrollo y la prosperidad del pueblo turcochipriota.

Demanda de un estatus internacional igualitario

La cuestión de la isla Chipre ha cobrado un renovado impulso en los últimos meses. En ese sentido, la ONU ha reconocido que no se ha establecido una base común para las negociaciones formales a pesar de los esfuerzos de mediación anteriores.

El 15 de octubre de 2024, los dos líderes chipriotas asistieron a una cena informal en Nueva York organizada por el secretario general de la ONU, António Guterres.

Guterres dijo que los dos líderes acordaron durante la cena los siguientes pasos constructivos y añadió que instó a las dos partes a reconstruir la confianza para permitir un avance que conduzca a un acuerdo.