Durante el primer año de TRT Español, nos hemos ocupado especialmente de dar voz a las historias del sur global, con un enfoque especial en Iberoamérica y Oriente Medio. Estas fueron las cinco crónicas que más nos conmovieron en medio de las difíciles coyunturas que marcaron el 2024.

El chef que ahora cocina para los refugiados

Desde el 7 de octubre de 2023, el genocidio de Israel contra el pueblo palestino en Gaza ha sacudido al mundo. Las fuerzas de Tel Aviv han asesinado a más de 45.000 palestinos y obligado a miles más a un desplazamiento forzado. Mientras, el devastador bloqueo de ayuda humanitaria en el enclave somete día a día a los palestinos a una hambruna injustificada.

Frente a esta brutal realidad, la cronista Hajar Elkahlaoui retrató la historia de un chef y blogger palestino que ha buscado aliviar el drama de su gente con lo que mejor sabe hacer: cocinar.

A pesar de que la agresión sionista destruyó su casa, y los restaurantes que reseñaba quedaron en ruinas, Hamada Shaqoura resiste dando su mejor versión. Y prepara comida en los campos de refugiados con lo poco que hay disponible.

En una entrevista exclusiva con TRT Español contó cómo se reinventó, pasando de ser un chef de lujo a un cocinero de emergencia.

"Hoy, cada receta que adapto, cada plato que sirvo es una forma de mostrar al mundo que nuestros niños merecen la misma oportunidad de crecer sanos y felices que cualquier otro", narra.

Gracias al apoyo de organizaciones como WaterMelon Relief y World Central Kitchen, Hamada logró equiparse con estufas y hornos para preparar grandes cantidades de comida. Para marzo de 2024, junto a su equipo había preparado más de 110.000 platos de alimentos, un proceso que involucró pocos ingredientes y mucha creatividad.

“No puedo detener las bombas pero puedo darles de comer", afirmó el chef.

Hoy, Hamada sigue adelante con su trabajo solidario, con la esperanza de que algún día la paz regrese a su tierra.

La profesora palestina que creó una escuela para los niños

Frente al genocidio israeli, la educación ha perdido el protagonismo que solía tener en Gaza.

Miles de niños buscan refugio dejando de lado su educación. Abdallah Al-Naami rescató la historia de una profesora que se propuso devolverles el gozo de aprender a miles de niños palestinos acechados por las bombas .

Duaa Qudaih, quien desde niña sintió la pasión por enseñar, ha vivido el desplazamiento y las condiciones precarias en carne.

En un campamento de refugiados, contó a TRT Español cómo observó a muchos niños sin acceso a la educación.

Con el respaldo de su familia, decidió abrir "Escuela de Paz y Libertad", para ofrecer un espacio donde los niños desplazados pudieran seguir su aprendizaje más allá de los ataques.

Hoy alberga a 500 estudiantes en seis aulas.

Para los niños que han vivido experiencias terribles, Duaa no solo ofrece educación, sino también contención social. "Mi prioridad fue ayudar a los niños a recuperar la confianza en sí mismos”, explicó, “superar los sentimientos negativos e integrarlos en un entorno educativo saludable”.

Así, Duaa ha brindado esperanza y estabilidad a muchos jóvenes, demostrando la importancia de la educación incluso en tiempos de genocidio. "El proceso fue agotador y demandante, pero ver los resultados positivos en los niños y sus sonrisas me motivó a seguir adelante", afirmó Duaa.

Resistencia indígena

En agosto, el mundo se solidarizó con los pueblos originarios por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

A través del periodista Abdul Wakil Cicco, llegamos a la historia de una tejedora de la comunidad Wichí del norte de Argentina, Claudia Alarcón.