El uso que ha hecho Israel de inteligencia artificial, financiada por la Unión Europea, para sus ataques contra civiles en Gaza ha desatado críticas y planteado acusaciones de complicidad por parte de la UE en el genocidio que sufren los palestinos.
Desde el 7 de octubre de 2023, la Unión Europea ha proporcionado más de 238 millones de euros (246 millones de dólares) a instituciones israelíes para investigación e innovación. Se sospecha que parte de esos fondos han ido a parar a tecnologías para “localizar y matar” civiles.
Nozomi Takahashi, directiva de la Coordinación Europea de Comités y Asociaciones por Palestina, comentó a la agencia de noticias Anadolu que están al tanto de las acusaciones sobre el uso de fondos de la UE para tecnologías de inteligencia artificial utilizadas contra civiles.
Takahashi destacó que, para abordar este asunto, enviaron cartas a altos funcionarios del bloque, incluido Josep Borrell, exjefe de política exterior.
También señaló que el ejército israelí emplea sistemas de IA, como "Habsora" (El Evangelio), "Lavender" y "¿Dónde está papá?", para identificar, localizar y eliminar civiles palestinos durante el genocidio actual en Gaza.
"La magnitud y frecuencia de las muertes de civiles palestinos con estas tecnologías de IA son devastadoras", subrayó Takahashi, al apuntar que estos ataques son indiscriminados y constituyen asesinatos extrajudiciales, lo cual está prohibido por el derecho internacional.
El proceso de evaluación ética de la UE es "inadecuado"
Takahashi también expresó su preocupación por el enfoque de la UE en el desarrollo de la inteligencia artificial, destacando la participación de instituciones israelíes en varios proyectos financiados por el bloque. Sin embargo, lamentó que no se pueda identificar específicamente qué proyectos respaldados por la UE están directamente relacionados con las tecnologías utilizadas por el ejército israelí, debido a la confidencialidad y el secretismo.
"El alto riesgo asociado a tales tecnologías, en manos de un gobierno con antecedentes de violaciones de derechos humanos, debería encender todas las alarmas", advirtió Takahashi.
También remarcó que, aunque solo los proyectos civiles deberían acceder a financiación bajo el programa Horizonte Europa, el desarrollo de IA está borrando la frontera entre aplicaciones civiles y militares. También criticó a la UE por su "enfoque limitado" al evaluar los objetivos de los proyectos que financia, apuntando la falta de una vigilancia rigurosa que permita detectar su posible uso militar.
La UE se niega a cortar vínculos comerciales con Israel
Eman Abboud, profesora en el Trinity College de Dublín, destacó que ya se ha demostrado que fondos de la UE se han destinado a empresas armamentísticas bajo la fachada de investigaciones sobre seguridad civil y tecnología.
Abboud señaló que la Unión Europea es "culpable" de respaldar la industria militar israelí —que actualmente enfrenta cargos por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)— a través de sus programas de financiación.
Abboud también hizo referencia a organizaciones israelíes como Elbit Systems Ltd. e Israel Aerospace Industries, que, según ella, se benefician de fondos europeos destinados a investigaciones sobre seguridad, a pesar de estar involucradas en la opresión violenta y el apartheid del pueblo palestino. En este contexto, subrayó que la UE se ha "negado cortar sus vínculos comerciales con Israel o a excluirlo de Horizonte Europa", a pesar de la demanda en curso ante la CIJ.
Abboud citó el proyecto EU-GLOCTER, una iniciativa de "lucha contra el terrorismo" que involucra a instituciones israelíes con fuertes lazos con el ejército y los servicios de inteligencia israelíes. "Debemos entender que instituciones como estas proporcionan los medios para crear el aparato de inteligencia que se utiliza para identificar y atacar a civiles específicos en Gaza y Líbano", señaló.
Las tecnologías de IA israelíes atacan a civiles
Tecnologías de inteligencia artificial como Habsora, desarrollada por el ejército israelí, permiten generar objetivos automáticos en tiempo real, que a menudo impactan infraestructuras civiles y áreas residenciales. A pesar de su precisión tecnológica, estos sistemas no garantizan la exactitud y con frecuencia matan civiles.
Lavender, otro sistema de IA, analiza datos de aproximadamente 2,3 millones de personas en Gaza para determinar la probabilidad de que estén vinculadas con Hamás, basándose en criterios imprecisos.
Según fuentes cercanas a Tel Aviv, como +972 y Local Call, el ejército israelí usó Lavender durante el inicio de la ofensiva contra Gaza, atacando a hombres identificados por el sistema sin supervisión ni criterios específicos. Se estima que Lavender ha catalogado a cerca de 37.000 palestinos como "sospechosos".
A través del sistema "¿Dónde está papá?", Israel ha rastreado a miles de individuos en tiempo real, bombardeando sus hogares sin importar la presencia de civiles, incluidos mujeres y niños. Estas tecnologías, aunque diseñadas para ofrecer precisión, han cometido errores y han ignorado el principio de proporcionalidad en los ataques, lo que ha contribuido a la muerte de más de 45.850 palestinos desde el 7 de octubre de 2023.
Los ataques en Gaza no cesan
En las últimas 24 horas, Israel ha intensificado sus bombardeos en Gaza, dejando un saldo trágico de al menos 51 muertos y 49 heridos, según reportó el Ministerio de Salud del enclave.
Este miércoles, un ataque aéreo israelí con drones impactó un campamento de desplazados en la zona de Al Mawasi, en el sur de Gaza, matando a cuatro personas y dejando diez heridas, la mayoría mujeres y niños. El bombardeo alcanzó el "Campamento Wijdan", una instalación improvisada que albergaba a personas desplazadas, en una zona previamente designada como "segura" por las fuerzas israelíes.
Los heridos fueron transportados al Hospital Médico Nasser en carretas tiradas por animales debido a las dificultades para acceder a la zona, que ha sido devastada por los constantes ataques, según reportó la agencia palestina WAFA.
El martes, una serie de bombardeos también dejó al menos 18 palestinos muertos y 39 heridos en varios puntos de Gaza, incluidos los campos de refugiados de Nuseirat, Bureij y Al-Maghazi. Según el servicio de Defensa Civil de Gaza y la agencia palestina WAFA, los ataques impactaron viviendas y tiendas de campaña de familias desplazadas, quienes ya se encontraban en una situación desesperada.
En medio de este sufrimiento, los desplazados siguen con la esperanza de que se logre un alto el fuego. Munawar al Bik, una mujer desplazada de Ciudad de Gaza, compartió el sufrimiento de miles: "Lo que estamos viviendo no es una vida. Nadie podría soportar la situación ni un solo día", dijo con voz temblorosa.
Por su parte, Muhammad Zaqout, otro hombre desplazado, expresó su agotamiento: "Estoy harto de ver cómo matan a niños todos los días", afirmó. "No podemos seguir viviendo así”.