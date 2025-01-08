El uso que ha hecho Israel de inteligencia artificial, financiada por la Unión Europea, para sus ataques contra civiles en Gaza ha desatado críticas y planteado acusaciones de complicidad por parte de la UE en el genocidio que sufren los palestinos.

Desde el 7 de octubre de 2023, la Unión Europea ha proporcionado más de 238 millones de euros (246 millones de dólares) a instituciones israelíes para investigación e innovación. Se sospecha que parte de esos fondos han ido a parar a tecnologías para “localizar y matar” civiles.

Nozomi Takahashi, directiva de la Coordinación Europea de Comités y Asociaciones por Palestina, comentó a la agencia de noticias Anadolu que están al tanto de las acusaciones sobre el uso de fondos de la UE para tecnologías de inteligencia artificial utilizadas contra civiles.

Takahashi destacó que, para abordar este asunto, enviaron cartas a altos funcionarios del bloque, incluido Josep Borrell, exjefe de política exterior.

También señaló que el ejército israelí emplea sistemas de IA, como "Habsora" (El Evangelio), "Lavender" y "¿Dónde está papá?", para identificar, localizar y eliminar civiles palestinos durante el genocidio actual en Gaza.

"La magnitud y frecuencia de las muertes de civiles palestinos con estas tecnologías de IA son devastadoras", subrayó Takahashi, al apuntar que estos ataques son indiscriminados y constituyen asesinatos extrajudiciales, lo cual está prohibido por el derecho internacional.

El proceso de evaluación ética de la UE es "inadecuado"

Takahashi también expresó su preocupación por el enfoque de la UE en el desarrollo de la inteligencia artificial, destacando la participación de instituciones israelíes en varios proyectos financiados por el bloque. Sin embargo, lamentó que no se pueda identificar específicamente qué proyectos respaldados por la UE están directamente relacionados con las tecnologías utilizadas por el ejército israelí, debido a la confidencialidad y el secretismo.

"El alto riesgo asociado a tales tecnologías, en manos de un gobierno con antecedentes de violaciones de derechos humanos, debería encender todas las alarmas", advirtió Takahashi.

También remarcó que, aunque solo los proyectos civiles deberían acceder a financiación bajo el programa Horizonte Europa, el desarrollo de IA está borrando la frontera entre aplicaciones civiles y militares. También criticó a la UE por su "enfoque limitado" al evaluar los objetivos de los proyectos que financia, apuntando la falta de una vigilancia rigurosa que permita detectar su posible uso militar.

La UE se niega a cortar vínculos comerciales con Israel

Eman Abboud, profesora en el Trinity College de Dublín, destacó que ya se ha demostrado que fondos de la UE se han destinado a empresas armamentísticas bajo la fachada de investigaciones sobre seguridad civil y tecnología.

Abboud señaló que la Unión Europea es "culpable" de respaldar la industria militar israelí —que actualmente enfrenta cargos por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)— a través de sus programas de financiación.

Abboud también hizo referencia a organizaciones israelíes como Elbit Systems Ltd. e Israel Aerospace Industries, que, según ella, se benefician de fondos europeos destinados a investigaciones sobre seguridad, a pesar de estar involucradas en la opresión violenta y el apartheid del pueblo palestino. En este contexto, subrayó que la UE se ha "negado cortar sus vínculos comerciales con Israel o a excluirlo de Horizonte Europa", a pesar de la demanda en curso ante la CIJ.