En una dura advertencia, la ONU señaló que Siria enfrenta “amenazas muy reales” a su soberanía, en medio de este período de transición tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad el 8 de diciembre de 2024.

"Siria busca trazar un nuevo rumbo tras la caída del régimen anterior hace apenas un mes. Las decisiones que se tomen ahora determinarán el futuro durante mucho tiempo. Hay grandes oportunidades y peligros reales", señaló el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, ante el Consejo de Seguridad.

Y luego sostuvo que "existen amenazas muy reales a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Siria", al advertir sobre los continuos ataques del grupo terrorista PKK/YPG y su filial denominada las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

"El noreste, así como parte de la ciudad de Alepo, siguen bajo el control de las SDF y YPG", afirmó.

Pedersen también expresó la disposición de la ONU a proporcionar apoyo a Siria para lograr que “la siguiente fase se desarrolle correctamente". Tras destacar las reuniones que ha sostenido el nuevo gobierno con una "amplia gama" de representantes y grupos en Siria, instó a la nueva administración a "extender la mano de las garantías y la confianza a todas las comunidades dentro del país, fomentando el compromiso activo de todos en la construcción de Siria".

"Sigo pidiendo y apoyando un mayor desarrollo de todos los canales de diálogo, e instando a todas las partes a encontrar una manera de avanzar sin una confrontación militar", completó.

Preocupación por la “presencia y actividad militar de Israel”

En medio de la alerta acerca de los riesgos que enfrenta Siria en esta nueva etapa, Pedersen manifestó su preocupación por "la continua presencia y actividad militar israelí, incluso más allá de la zona de separación, en violación del acuerdo de retirada de 1974".

Al pedirle al ejército israelí que ponga fin a las restricciones a la libertad de movimiento, el enviado de la ONU subrayó que "los ataques a la soberanía y la integridad territorial de Siria deben cesar".

También exigió a Israel suspender los ataques contra civiles y advirtió que los atentados "ponen en peligro aún más las perspectivas de una transición política ordenada".

Las fuerzas de Tel Aviv comenzaron a destruir la infraestructura militar y las instalaciones abandonadas por el ejército del régimen de Assad, al tiempo que amplió su ocupación de los Altos del Golán sirios.

Las fuerzas israelíes, que entraron en la zona de amortiguación alrededor de los Altos del Golán, llevaron la ocupación más lejos y penetraron hasta 25 kilómetros desde Damasco.

El colapso del régimen de 61 años en Siria el 8 de diciembre coincidió con una escalada de los ataques militares israelíes contra el país.