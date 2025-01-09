“El nuevo año ha traído más muerte y sufrimiento para los niños de Gaza, quienes enfrentan ataques, privaciones y el frío invernal": así definió Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef, la desgarradora situación que sufren los menores en el enclave asediado desde hace más de 15 meses.
Al menos 74 niños fueron asesinados sólo en la primera semana de 2025, de acuerdo a la agencia de la ONU. Los "ataques nocturnos" que ha lanzado Tel Aviv en áreas como la Ciudad de Gaza, Jan Yunis y Al-Mawasi, designada como "zona segura", han cobrado la vida de los menores. “En el ataque más reciente, este miércoles, murieron cinco niños en Al-Mawasi", sostuvo Unicef.
La agencia destacó cómo se ha agravado la crisis humanitaria en Gaza y señaló que más de un millón de niños viven en tiendas de campaña improvisadas. También que muchas familias llevan meses desplazadas.
"Desde el 26 de diciembre, ocho bebés y recién nacidos han muerto por hipotermia, una grave amenaza para los niños pequeños que no pueden regular su temperatura corporal", indicó Unicef.
Russell también dijo que la agencia “ha advertido durante mucho tiempo que la falta de refugio, la falta de acceso a la nutrición y a la atención sanitaria, la terrible situación de salud y ahora el clima invernal ponen en riesgo las vidas de todos los niños de Gaza".
En esa línea, la organización apuntó a que la destrucción de la infraestructura civil y los hospitales sobrecargados agravan la crisis. Y destacó el cierre del hospital Kamal Adwan, el único con una unidad pediátrica en el norte de Gaza, después de una incursión del Ejército de Israel el mes pasado.
Unicef también instó a poner fin a los ataques contra civiles y a permitir que la ayuda vital humanitaria llegue a quienes la necesitan. “Hace tiempo que debería haberse declarado un alto el fuego. Demasiados niños y niñas han muerto o han perdido a sus seres queridos en un comienzo de año que está siendo trágico”, continuó Russell.
Los ataques siguen matando a palestinos en Gaza
Al menos 70 palestinos fueron masacrados en las últimas horas por los incesantes ataques de Israel contra Gaza, lo que lleva el total de víctimas a 46.006 desde el 7 de octubre de 2023, dijo el Ministerio de Salud del enclave. Además, otras 109.378 personas han resultado heridas.
"Las fuerzas israelíes mataron a 70 personas e hirieron a otras 104 en tres masacres de familias en las últimas 24 horas", señaló el ministerio. "Muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros y en las carreteras porque los rescatistas no pueden llegar a ellas", agregó.
Una fuente médica dijo que ocho personas perdieron la vida cuando aviones israelíes atacaron una casa en la zona de Yabalia Nazla, en el norte de Gaza. Un padre y sus tres hijos también murieron en otro ataque contra una casa en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave, añadió otra fuente.
Otro palestino murió a causa de las heridas causadas por un ataque israelí en Deir al-Balah, en el centro del enclave, añadió la fuente.
Además, un niño de cuatro meses murió en un bombardeo contra su casa en el campamento de refugiados de Bureij. Y, en Ciudad de Gaza, un ataque aéreo sobre una vivienda en Sheikh Radwan causó la muerte de un bebé de tan solo tres semanas.
Israel sigue limitando “gravemente” los esfuerzos humanitarios en Gaza
En medio del derramamiento de sangre, la ONU denunció graves restricciones de parte de Israel a las labores de ayuda humanitaria en Gaza, donde los civiles sufren “horribles niveles de violencia”.
"Nuestros colegas de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informan de que los civiles palestinos sufren niveles horribles de violencia mientras continúan las hostilidades en toda Gaza", dijo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, en una conferencia de prensa. Y añadió que en el enclave “las autoridades israelíes sólo autorizaron cuatro de ocho peticiones de movimientos humanitarios coordinados. El resto fueron rechazados o cancelados por complicaciones de seguridad o logísticas”.
Aún así, Dujarric dijo que la ONU y sus socios proporcionaron ayuda a más de 2.000 familias en el sur y centro de Gaza entre el 22 de diciembre y el 4 de enero: "También ayudamos a unas 200 familias en la propia gobernación de Gaza".
“Violencia severa” en las prisiones israelíes
Los detenidos palestinos de Gaza sufren graves actos de violencia e insultos en las cárceles israelíes, reportan medios de Tel Aviv.
Se cree que el ejército israelí ha detenido a miles de palestinos en el enclave durante su ofensiva genocida, incluyendo a mujeres, niños y personal médico y de defensa civil, según informes.
“Testimonios de 12 detenidos en un centro de detención cercano de la prisión de Ofer, próxima a Ramallah, en la Cisjordania ocupada, indican que muchos de ellos son esposados durante todo el día”, indicó el canal KAN, emisora pública israelí.
El canal informó que las vejaciones a los detenidos incluyen escupitajos e insultos. Se les despierta tras una hora de sueño para obligarles a mantenerse de pie durante media hora, lo cual ocurre repetidamente.
Aunque el ejército no especificó el número de detenidos, KAN dijo que están siendo trasladados a prisiones gestionadas por el Servicio Penitenciario de Israel, mientras que la mayor parte de los detenidos en los últimos tres meses se encuentran en centros militares.
En noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.
Israel también se enfrenta a un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en el enclave.